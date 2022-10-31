За последние три дня в Латвии выявлено 935 случаев Covid-19

За три дня проведен 5381 тест на Covid-19, 17,4% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 439,3 до 415,7 случая на 100 000 человек.

За последние 24 часа не поступило сообщений о смерти пациентов, зараженных коронавирусом, но до сих пор в Латвии скончались 6053 человека, инфицированных Covid-19.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден в 952 099 случаях.