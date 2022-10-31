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Один из основателей Revolut отказался от российского гражданства

rus.tvnet.lv
Один из основателей Revolut отказался от российского гражданства
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Российский паспорт. Иллюстративное фото.
Российский паспорт. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Бизнесмен Николай Сторонский, основавший вместе с Владом Яценко банковский сервис Revolut, отказался от российского гражданства, пишет "Медуза" со ссылкой на The Telegraph. 

Отказ Сторонского от российского гражданства также подтвердили в Revolut журналистам Forbes.

Из российского гражданства Сторонский вышел в этом году, сообщили в компании. В Revolut не стали называть причины такого решения, отметив только, что "Ник - гражданин Великобритании".

При этом, представители Revolut дали понять, что отказ Сторонского от гражданства РФ связан с войной в Украине.

Бизнесмен "решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий", пишет The Telegraph.

Украина ввела санкции против отца Николая Сторонского - гендиректора АО "Газпром промгаз".

Николай Сторонский и Влад Яценко из Украины запустили банковский сервис Revolut в 2015 году в Великобритании.

Revolut заявлял, что выполняет все санкции Евросоюза, введенные из-за российского вторжения в Украину, в том числе, не поддерживает переводы из России.

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