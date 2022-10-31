Бизнесмен Николай Сторонский, основавший вместе с Владом Яценко банковский сервис Revolut, отказался от российского гражданства, пишет "Медуза" со ссылкой на The Telegraph.
Один из основателей Revolut отказался от российского гражданства
Отказ Сторонского от российского гражданства также подтвердили в Revolut журналистам Forbes.
Из российского гражданства Сторонский вышел в этом году, сообщили в компании. В Revolut не стали называть причины такого решения, отметив только, что "Ник - гражданин Великобритании".
При этом, представители Revolut дали понять, что отказ Сторонского от гражданства РФ связан с войной в Украине.
Бизнесмен "решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий", пишет The Telegraph.
Украина ввела санкции против отца Николая Сторонского - гендиректора АО "Газпром промгаз".
Николай Сторонский и Влад Яценко из Украины запустили банковский сервис Revolut в 2015 году в Великобритании.
Revolut заявлял, что выполняет все санкции Евросоюза, введенные из-за российского вторжения в Украину, в том числе, не поддерживает переводы из России.
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