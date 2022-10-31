"Зреет необходимый дух компромисса": Кариньш о создании нового Министерства энергетики

В ходе переговоров партии обсудили деятельность и сферы ответственности потенциального министерства, сообщил премьер.

Кариньш подчеркнул, что энергетика является одним из важнейших вопросов, которыми предстоит заниматься новому правительству. Без создания нового министерства страна не добьется энергетической независимости от России, отметил он.

Как сообщалось, ранее Кариньш заявил, что с учетом разногласий по вопросу о создании нового министерства теперь от ОС зависит, удастся ли договориться о формировании правительства.

В среду, 2 ноября, "Объединенный список" (ОС) и "Новое Единство" продолжат обсуждение возможностей создания нового Министерства энергетики, предложенного "Новым Единством", сообщил представитель ОС Эдвард Смилтенс после сегодняшней встречи партий.

Он подтвердил, что "Новое Единство" и ОС достигли согласия по 99% вопросов.

Другой представитель ОС, лидер Латвийской зеленой партии Эдгар Таварс подчеркнул, чтобы важность вопросов защиты окружающей среды не должна умаляться.

Как сообщалось, пока единственным публично упомянутым проблемным вопросом на переговорах "Нового Единства" и ОС по формированию коалиции является вопрос о необходимости создания нового Министерства энергетики.