Украина вывозит зерно при помощи Турции и ООН. Что происходит с зерновой сделкой после выхода России

По условиям зерновой сделки, все сухогрузы проходят инспекцию на рейде в Стамбуле. В понедельник ее проводили только представители ООН и Турции, тогда как обычно к ним присоединялись инспекторы из России и Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что продолжит выполнять свою часть соглашения.

"Совместными усилиями мы смягчили мировой продовольственный кризис, - сказал он в понедельник. - И даже если России теперь ведет себя нерешительно, потому что ей сделка не принесла такой же пользы, мы продолжим прилагать решительные усилия в интересах всего человечества".

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в понедельник созвонится с главой российского минобороны Сергеем Шойгу и что находится в постоянном контакте с украинской армией.

Не все потеряно

Россия не только блокирует экспорт, но и уничтожает запасы зерна в Украине, бомбит элеваторы и сжигает посевы Фото: Reuters

Кремль подтвердил, что контакты продолжаются. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос российских агентств о возможности продолжения экспорта зерна из Украины без участия России ответил:

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный", - цитирует Пескова Интерфакс.

А на вопрос, закрыта ли зерновая сделка окончательно, сказал:

"По линии дипломатического и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН".

Евросоюз - крупнейший партнер Украины, давно пытается расширить торговлю через сухопутную границу, однако морем все равно выгоднее и масштабнее.

"Россия должна вернуться в соглашение и обеспечить морские гуманитарные коридоры для поставок еды миру, - сообщила в понедельник Еврокомиссия. - Выход России из сделки ставит под угрозу главный маршрут экспорта зерна и удобрений, столь необходимых для борьбы с продовольственным кризисом, вызванным войной России против Украины".