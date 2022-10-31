Инцидент на автобусной остановке в Пярну: подростки напали на восьмилетнюю девочку

На вопрос, уделяется ли в настоящее время особое внимание подросткам в Пярну, Уйбо ответила, что полиция постоянно работает с проблемными несовершеннолетними в сотрудничестве с работниками службы защиты детей, молодежными организациями и прокуратурой.

Она рассказала, что за последние годы в Пярну было запущено несколько различных проектов, благодаря которым проблемной молодежи помогают встать на путь истинный.

"У нас есть мобильные молодежные работники, которые каждую неделю выезжают и общаются с молодежью именно там, где гуляют сами молодые люди. Мобильные молодежные работники устанавливают контакт с ними, поддерживают и консультируют их, а при необходимости помогают молодым людям разрешать конфликты между собой. Кроме того, в Пярну существует проект под названием Ringist välja, в рамках которого проблемному подростку в сотрудничестве с его семьей помогает ряд различных специалистов, например, из службы защиты детей, полиции, прокуратуры, а также из других учреждений", - перечислила Уйбо.

Подростками занимаются, чтобы помочь им сформировать хорошие привычки и вызвать у них интерес к различным видам деятельности. В Пярнумаа для помощи молодежи также действует модель примирения, которая используется, когда у молодых людей возникает конфликт в школе.

"Серьезные инциденты, подобные тому, что произошел в Пярну на прошлой неделе, редки, и если мы посмотрим на статистику за последние три-четыре года, то увидим, что количество случаев ненадлежащего физического обращения и серьезных нарушений общественного порядка, совершенных несовершеннолетними, в Пярнумаа уменьшилось", – уточнила она.

За последнюю неделю полиция получили больше сообщений о конфликтах между несовершеннолетними, что говорит о том, что люди больше информируют стражей порядка о происходящем. "Безусловно, важно вовремя заметить и сообщить об этом. Ни один взрослый не должен остаться в стороне, когда видит, что ребенок попал в беду. Самая быстрая помощь – позвонить по номеру 112. Мы работаем каждый день, чтобы гарантировать благополучие и безопасность детей", – сказала Уйбо.