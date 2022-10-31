В соцсетях распространяется информация, что в Пярну вновь произошел инцидент, в ходе которого девочки-подростки применили насилие – на этот раз была избита восьмилетняя девочка. Как сообщает полиция, они в курсе случившегося и выясняют обстоятельства, об этом пишет Rus.Postimees.
Инцидент на автобусной остановке в Пярну: подростки напали на восьмилетнюю девочку
В посте, опубликованном на странице Märgatud Pärnu в Facebook, рассказывается, как в воскресенье днем 8-летняя и 12-летняя дочери автора публикации пошли на автобусную остановку, где на них напала группа из четырех девочек постарше.
"Они крикнули: "Хей, соплячки!". И одна ударила младшую дочь по голове. Также на остановке была пожилая женщина, которая стала свидетельницей происшествия. Никто не отреагировал, дети быстро сели в автобус", – говорится в посте.
"Девочки тоже были в автобусе, от остановки "Куке" поехали дальше. Помогите опознать нападавшую, поскольку я хочу обратиться в полицию и поговорить с родителями девочки", – добавил автор поста.
Карин Уйбо сказала Postimees, что полиция знает об этом случае и связалась с родителем, который опубликовал пост. По словам Уйбо, полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего, а также кто виновники деяния.
В последнее время действия пярнуской молодежи неоднократно становилась достоянием общественности, а несколько недель назад всю Эстонию потрясли видеоролики, на которых группа девочек-подростков избивает ровесницу. В то же время в соцсетях распространялись сообщения о другом подобном инциденте.
На вопрос, уделяется ли в настоящее время особое внимание подросткам в Пярну, Уйбо ответила, что полиция постоянно работает с проблемными несовершеннолетними в сотрудничестве с работниками службы защиты детей, молодежными организациями и прокуратурой.
Она рассказала, что за последние годы в Пярну было запущено несколько различных проектов, благодаря которым проблемной молодежи помогают встать на путь истинный.
"У нас есть мобильные молодежные работники, которые каждую неделю выезжают и общаются с молодежью именно там, где гуляют сами молодые люди. Мобильные молодежные работники устанавливают контакт с ними, поддерживают и консультируют их, а при необходимости помогают молодым людям разрешать конфликты между собой. Кроме того, в Пярну существует проект под названием Ringist välja, в рамках которого проблемному подростку в сотрудничестве с его семьей помогает ряд различных специалистов, например, из службы защиты детей, полиции, прокуратуры, а также из других учреждений", - перечислила Уйбо.
Подростками занимаются, чтобы помочь им сформировать хорошие привычки и вызвать у них интерес к различным видам деятельности. В Пярнумаа для помощи молодежи также действует модель примирения, которая используется, когда у молодых людей возникает конфликт в школе.
"Серьезные инциденты, подобные тому, что произошел в Пярну на прошлой неделе, редки, и если мы посмотрим на статистику за последние три-четыре года, то увидим, что количество случаев ненадлежащего физического обращения и серьезных нарушений общественного порядка, совершенных несовершеннолетними, в Пярнумаа уменьшилось", – уточнила она.
За последнюю неделю полиция получили больше сообщений о конфликтах между несовершеннолетними, что говорит о том, что люди больше информируют стражей порядка о происходящем. "Безусловно, важно вовремя заметить и сообщить об этом. Ни один взрослый не должен остаться в стороне, когда видит, что ребенок попал в беду. Самая быстрая помощь – позвонить по номеру 112. Мы работаем каждый день, чтобы гарантировать благополучие и безопасность детей", – сказала Уйбо.
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