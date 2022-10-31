Опрос: 40% рижан чувствуют себя на грани выгорания

Самым спокойным регионом оказалась Видземе - там от выгорания страдает лишь 26% опрошенных.

Как указали авторы опроса, последний год был непростым для жителей Латвии, что привело к высокому уровню стресса. Треть латвийцев указала, что из-за стресса на работе у них ухудшается здоровье.

Среди молодежи в возрасте до 29 лет половина (49%) указывает на высокий уровень стресса, среди более опытных специалистов в возрасте от 30 до 39 лет - 46%, а в категории от 40 до 49 лет - 39%.

Исследование проводилось в сентябре этого года, в ходе него было опрошено 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.