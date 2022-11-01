Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил возмущение письмом Министерства экономики, в котором содержится призыв принять меры для восстановления работы компаний, созданных благодаря близкому к Кремлю российскому миллиардеру, включенному в санкционный список.
"Заблудились в трех соснах": Ринкевич возмущен письмом Минэкономики
Министр иностранных дел написал в Twitter: "Кажется, Минэкономики заблудилось в трех соснах, санкции против России надо соблюдать, а не обходить. Точка".
Šķiet, ka Ekonomikas ministrija ir apmaldījsusies trijās priedēs, sankcijas pret Krieviju tiks ievērotas, nevis apietas. Punkts— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 31, 2022
RUS TVNET уже сообщал, что российские журналисты взволнованно рассказывали о самой дорогой яхте в мире. Она принадлежала миллиардеру Андрею Мельниченко.
Но в марте этого года власти Италии сообщили, что яхта была арестована. Он - один из олигархов, против которых Евросоюз направил санкции, реагируя на вторжение России в Украину.
Санкции затронули и бизнес Мельниченко в Литве. Компании миллиардера "Еврохим" принадлежит производитель химии Lifosa. Из-за санкций счета компании в банках соседнего государства были заморожены. Ее работа практически остановилась. Тогда литовцы придумали схему - внесли поправки в закон, чтобы в таких ситуациях на стратегически важные предприятия можно было назначать представителя государства - администратора.
Литовские СМИ сообщили и о тайном письме представителя этого государства спецслужбам и госучреждениям. В нем он тревожится, что компания тщательно скрывает информацию о поставках, происхождении грузов и связях с Россией.
Еще один химический миллиардер из России - Дмитрий Мазепин. Он также включен в санкционный список ЕС. Владелец и исполнительный директор предприятия по производству минеральных удобрений "Уралхим" Мазепин инвестировал большие средства и в Латвии.
"Уралхиму" принадлежит большинство акций в фирме Ventamonjaks. Меньшим акционером в нем является фирма HALCYON CAPITAL, истинным бенефициаром которой в Регистре предприятий указан Янис Аустриньш - зять Айвара Лембергса.
В свою очередь в Риге Мазепин недавно построил огромный терминал, который принадлежит фирме Riga Fertilizer Terminal. 51% ее принадлежит "Уралхиму" Мазепина, а 49% - контролируемому Айнаром Шлесерсом и Андрисом Шкеле предприятию Rīgas tirdzniecības osta.
До санкций несколько лет крупнейшим по обороту зарегистрированным в Латвии предприятием была еще одна фирма Мазепина - Uralkali Trading. В 2020 году ее оборот составил 1,81 миллиарда евро. Через эту зарегистрированную в Латвии компанию обратно в Россию шли деньги от экспорта химии в Азию, Индию, Северную Америку, Южную Америку, Европу и Африку.
24 февраля этого года, после вторжения России в Украину, Мазепин и еще 36 бизнесменов в Кремле обсуждали с Путиным, как побороть западные санкции.
8 месяцев спустя в Риге было составлено письмо, которое самым прямым образом могло повлиять как на Мазепина, так и на вложившего деньги в Литву Мельниченко. Министр экономики написала ответственному за санкции МИД. И предложила Латвии разработать порядок, как установить ответственного, который мог бы принимать решения, что делать с такими предприятиями.
Фрагменты из письма Министерства экономики:
Министерство призывает министерства иностранных дел и юстиции, не нарушая установленные против России и Беларуси санкции, найти решения для продолжения деятельности подверженных санкциям предприятий.
У SIA Ventamonjaks уникальная инфраструктура - это крупнейший в Балтийском море терминал по экспорту и импорту сжиженного аммиака.
Это указывает, что у созданной в Латвии инфраструктуры по перегрузке и хранению минеральных удобрений есть значение и за пределами Балтии.
Принимая во внимание, что в Латвии такая инфраструктура уже доступна, было бы нехозяйственно останавливать терминал Ventamonjaks.
Вывоз технологически сжиженного аммиака с терминала означает закрытие терминала навсегда, так как его запуск требует больших капиталовложений и как минимум года времени.
Практика Литвы и других стран ЕС (например, Хорватии, Польши, Румынии) свидетельствует, что можно создать правовое регулирование, чтобы подсанкционное предприятие могло продолжать деятельность, не нарушая установленные санкции.
Для таких предприятий можно создать защиту, убрав, таким образом, влияние подверженных санкциям лиц в регионе.
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