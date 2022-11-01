"Заблудились в трех соснах": Ринкевич возмущен письмом Минэкономики

Фрагменты из письма Министерства экономики:

Министерство призывает министерства иностранных дел и юстиции, не нарушая установленные против России и Беларуси санкции, найти решения для продолжения деятельности подверженных санкциям предприятий.

У SIA Ventamonjaks уникальная инфраструктура - это крупнейший в Балтийском море терминал по экспорту и импорту сжиженного аммиака.

Это указывает, что у созданной в Латвии инфраструктуры по перегрузке и хранению минеральных удобрений есть значение и за пределами Балтии.

Принимая во внимание, что в Латвии такая инфраструктура уже доступна, было бы нехозяйственно останавливать терминал Ventamonjaks.

Вывоз технологически сжиженного аммиака с терминала означает закрытие терминала навсегда, так как его запуск требует больших капиталовложений и как минимум года времени.

Практика Литвы и других стран ЕС (например, Хорватии, Польши, Румынии) свидетельствует, что можно создать правовое регулирование, чтобы подсанкционное предприятие могло продолжать деятельность, не нарушая установленные санкции.

Для таких предприятий можно создать защиту, убрав, таким образом, влияние подверженных санкциям лиц в регионе.