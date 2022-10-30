В Ригу на этой неделе прибыли несколько высоких должностных лиц. В том числе председатель Европарламента Роберта Метсола. На совместном пресс-брифинге с председателем Сейма Инарой Мурниеце из Нацобъединения она сообщила, что Европарламент настаивает на усилении санкций против России и Беларуси. Мурниеце за поддержку Украины на этой неделе получила орден Князя Ярослава Мудрого второй степени, присужденный ей президентом Украины Владимиром Зеленским.
Передача: Министр экономики призывала "найти решение" для находящихся под санкциями компаний
В то же время в распоряжение передачи Nekā personīga телеканала TV3 попала информация о письме министра экономики, однопартийца Мурниеце, написанном коллегам-министрам. В нем
Илзе Индриксоне призывает к действиям, направленным на возобновление работы компаний, созданных благодаря приближенному к Кремлю российскому миллиардеру, включенному в санкционный список.
В марте этого года власти Италии сообщили, что была арестована яхта, принадлежавшая миллиардеру Андрею Мельниченко. Он - один из олигархов, против которых Евросоюз направил санкции, реагируя на вторжение России в Украину.
Санкции затронули и бизнес Мельниченко в Литве. Компании миллиардера "Еврохим" принадлежит производитель химии Lifosa. Из-за санкций счета компании в банках соседнего государства были заморожены. Ее работа практически остановилась. Тогда литовцы придумали схему - внесли поправки в закон, чтобы в таких ситуациях на стратегически важные предприятия можно было назначать представителя государства - администратора.
Литовские СМИ сообщили и о тайном письме представителя этого государства спецслужбам и госучреждениям. В нем он тревожится, что компания тщательно скрывает информацию о поставках, происхождении грузов и связях с Россией.
Еще один химический миллиардер из России - Дмитрий Мазепин. Он также включен в санкционный список ЕС. Владелец и исполнительный директор предприятия по производству минеральных удобрений "Уралхим" Мазепин инвестировал большие средства и в Латвии.
"Уралхиму" принадлежит большинство акций в фирме Ventamonjaks. Меньшим акционером в нем является фирма HALCYON CAPITAL, истинным бенефициаром которой в Регистре предприятий указан Янис Аустриньш - зять Айвара Лембергса.
В свою очередь в Риге Мазепин недавно построил огромный терминал, который принадлежит фирме Riga Fertilizer Terminal. 51% ее принадлежит "Уралхиму" Мазепина, а 49% - контролируемому Айнаром Шлесерсом и Андрисом Шкеле предприятию Rīgas tirdzniecības osta.
До санкций несколько лет крупнейшим по обороту зарегистрированным в Латвии предприятием была еще одна фирма Мазепина - Uralkali Trading. В 2020 году ее оборот составил 1,81 миллиарда евро. Через эту зарегистрированную в Латвии компанию обратно в Россию шли деньги от экспорта химии в Азию, Индию, Северную Америку, Южную Америку, Европу и Африку.
24 февраля этого года, после вторжения России в Украину, Мазепин и еще 36 бизнесменов в Кремле обсуждали с Путиным, как побороть западные санкции.
8 месяцев спустя в Риге было составлено письмо, которое самым прямым образом могло повлиять как на Мазепина, так и на вложившего деньги в Литву Мельниченко. Министр экономики написала ответственному за санкции МИД. И предложила Латвии разработать порядок, как установить ответственного, который мог бы принимать решения, что делать с такими предприятиями.
Фрагменты из письма Министерства экономики:
"Министерство призывает министерства иностранных дел и юстиции, не нарушая установленные против России и Беларуси санкции, найти решения для продолжения деятельности подверженных санкциям предприятий".
У SIA Ventamonjaks уникальная инфраструктура - это крупнейший в Балтийском море терминал по экспорту и импорту сжиженного аммиака.
Это указывает, что у созданной в Латвии инфраструктуры по перегрузке и хранению минеральных удобрений есть значение и за пределами Балтии.
Принимая во внимание, что в Латвии такая инфраструктура уже доступна, было бы нехозяйственно останавливать терминал Ventamoniaks.
Вывоз технологически сжиженного аммиака с терминала означает закрытие терминала навсегда, так как его запуск требует больших капиталовложений и как минимум года времени.
Практика Литвы и других стран ЕС (например, Хорватии, Польши, Румынии) свидетельствует, что можно создать правовое регулирование, чтобы подсанкционное предприятие могло продолжать деятельность, не нарушая установленные санкции.
Для таких предприятий можно создать защиту, убрав, таким образом, влияние подверженных санкциям лиц в регионе.
Министерство экономики ссылается на опыт Хорватии, Польши и Румынии, что можно создать правовое регулирование, чтобы подверженное санкциям предприятие могло продолжать работу, не нарушая определенные санкции. Кроме того, производство аммиака стратегически важно для Европы. Министерство рекомендует установить защиту, чтобы обеспечить, чтобы "плохие" бизнесмены не получали прибыль от возобновления деятельности, а партнеры, которые не находятся под санкциями, могли продолжать работу.
В то же время всегда нужно держать в голове, что попытки отдельных стран избежать санкций может использовать Россия. Это позволит ей указать на неспособность Европы придерживаться единой позиции в попытке обрезать денежный кран, привязанный к бизнесу нефти, газа и аммиака.
Адресаты письма Минэкономики по поводу идеи министра говорят мало. В бюро министра юстиции заявили, что они по этой теме говорить не будут, а МИД пока только изучает ситуацию.
Правительство Германии решило, что, например, в своей стране конфискует активы "Газпрома". Наша министр экономики утверждает, что это вариант,
однако в письме о защите бизнеса обоих миллиардеров об этом ничего упомянуто не было.
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