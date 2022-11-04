Истории латвийских сообществ ⟩ "Китчевые бабушки" волости Ритес и ухоженное городище Ступелю

Однако подъездная дорога там очень плохая, трудно добраться. Действия предыдущего владельца земли, который распахал ее вместе с полем, несмотря на статус дорожного сервитута, были довольно странными. Конечно, это не лучшим образом сказалось на доступности кургана. Теперь сменился владелец, и сотрудничество с ним совершенно другое.

Большой камень Ступелю. На нем может поместиться все сообщество Ритес. Агентство по охране природы о Большом камне Ступелю: "Какую тайну хранит Большой камень Ступелю? Археологи в 80-х годах XX века пытались разгадать ее, утверждая, что это, вероятно, древний культовый камень. Камень огромный - 6,80x4,90x2,75 - и на его в основном ровной поверхности площадью 25 кв. м имеется несколько пологих впадин, которые кажутся особенно интересными из-за пологой канавы, образовавшейся в непосредственной близости от камня в более глубоких слоях почвы. Древние местные жители, должно быть, обнаружили мифический потенциал этого места, поскольку вблизи Большого камня городища Ступелю были найдены артефакты X-XIII веков, черепки керамики и даже кости. Сам камень по форме напоминает перевернутую пирамиду и создан из особого вида гранита - виборгита. От городища Ступелю к Большому камню ведет небольшая тропа. Фото: Из архива общества Ritten

- Летом во время пандемии многие наверняка приезжали в Ритес в связи с потребностью побыть на природе, где можно свободно дышать?

- Да, вы знаете, интерес действительно большой! У нас образовался прекрасный туристический пакет: Пумпури - Залюмниеки - городище Ступелю - Муйтниеки - Ильзенберг. В Муйтниеки живут лошади, а в Залюмниеки Эгия Медвецка создала мини-зоопарк, и в этом году посетителей было довольно много. Красивый, разнообразный маршрут!

Ритес - волость, граничащая с Литвой, и это одно из сообществ, на которое существенно повлияла административно-территориальная реформа 2021 года. Ранее волость Виеситского края была узнаваема и привлекала внимание. Сейчас центр края находится в 45 километрах, и до него трудно добраться из-за плохой дорожной инфраструктуры.

- Как вы справились с изменениями в связи с региональной реформой? Ты сама сменила место работы, перейдя из Дома культуры волости Ритес в виеситский музей "Селия"... Была ли эта перемена в твоей жизни как-то связана с административными изменениями?