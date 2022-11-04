Вокруг нас много трудолюбивых и предприимчивых людей, которые вместо того, чтобы ныть и жаловаться на свою тяжелую жизнь, проявляют инициативу, создают сообщества и собирают средства, спасают исторические здания от забвения, создают новые туристические достопримечательности и вдохновляют других думать о том, что мы можем сделать, чтобы жить в самой красивой Латвии. В проекте "Истории латвийских сообществ" мы рассказываем о людях, которые, объединив свои силы и ум, сделали много хорошего. На этот раз речь пойдет об активистах сообщества волости Ритес, которые сделали городище Ступелю доступным и благоустроенным, восстановили детскую площадку и создали бренд "китчевых бабушек", продукция которого пользуется большим уважением в Дании.
Истории латвийских сообществ ⟩ "Китчевые бабушки" волости Ритес и ухоженное городище Ступелю
Хотя последние годы повернули все по-своему, есть и хорошие новости: сообщества действительно сильных людей находят способы оставаться на связи и быть живыми, теплыми людьми, даже когда большую часть года нам приходится физически находиться вдали друг от друга, видеть друг друга на экранах компьютеров и слышать друг друга по телефону.
О волости Ритес Екабпилсского края (до 1925 года - волость Кроня-Сусея) в старых записях почти ничего нельзя узнать. Например, в латвийской периодике за 1910 год в связи с этой волостью можно обнаружить лишь стенания: "Кроня-Сусея - небольшая волость - каких-то пятьдесят домов. Почти никто не заботится о воспитании нравственности и разума. У нас нет ни одного общества, которое могло бы дать нам достойное наслаждение духовным. Наше "духовное наслаждение" состоит "клубов" и зеленых балов".
С 1910 года волость сильно изменилась, и не только потому, что была переименована в волость Ритес. Ее меняли и продолжают менять сами живущие здесь люди - те, чья внутренняя потребность, а не навязанная обязанность, заключается в том, чтобы нести нам свет и учить нас правильному пути. В сообществе Ритес есть два сильных и влиятельных катализатора места: народная школа Ритес и общество Ritten. Ritten реализует инвестиционные проекты и организует мероприятия для сообщества, семей и детей, лагеря, обучение, походы.
Хотя бразды правления находятся в руках Кристины Веречинской, о том, как обстоят дела у общества Ritten и всего сообщества волости Ритес в этом году, мы спросили у активистки Ritten Айны Гуоге.
- Как сейчас обстоят дела в вашем обществе и что происходит в Ритес?
- Мы немного сократились, на данный момент в обществе активно работают пять дам. Сейчас основная деятельность - это поддержка нуждающихся людей. Мы участвуем в движении Paēdušai Latvijai и регулярно доставляем продуктовые пакеты пожилым людям, малообеспеченным семьям и малоимущим. Это не только еда, мы также предоставляем одежду и мелкие бытовые вещи. Кристина и ее муж многое делают на собственные деньги, доставляя вещи адресатам на собственной машине, на собственном топливе, не глядя и не считая там особо... Если надо, то надо.
В Ритес тепло принимают новоприбывших, знают своих людей и заботятся о них. Социальная поддержка и благотворительная деятельность играют большую роль в сообществе Ритес. Желание заботиться о своих людях - одна из наиболее характерных черт Ритес, которая в значительной степени поддерживает существование самого сообщества, но это, конечно, не единственная движущая сила развития.
- Как в Ритес в последние годы обстоят дела с европейскими проектами? Использовали ли вы эти средства на улучшение инфраструктуры, обустройство волости?
- Детскую площадку мы построили своими силами, помещения организовало самоуправление... знаете, в последнее время в рамках программы LEADER были доступны относительно небольшие суммы для общественно полезных проектов, и каждый год, независимо от размера проекта, административные процедуры только усложнялись. Если хоть малейшая связь со строительством, тогда вообще ничего! Если посчитать, сколько ненужной работы, которая никак не оплачивается, необходимо проделать, чтобы прийти хоть к небольшому "сухому остатку"... для небольшого общества это безумие.
Но мы занимаемся небольшими проектами. Всевозможные хорошие вещи, например, для детей, можно сделать с помощью небольших проектов самоуправления. Многие вещи мы делаем вообще без какого-либо внешнего финансирования, на собственные деньги.
Сообщество Ритес известно своим брендом "китчевых бабушек". Потому что только у бабушек настоящие блины, только у бабушек настоящий суп фрикадельками - с крошечными, почти прозрачными кружочками молодой моркови, только у бабушки всегда найдутся правильные слова, когда ты расстроен или упал духом. И подушка у бабушки пахнет лавандой, и вязаные шерстяные носки бабушки лучше всего согревают зимой. За ощущением бабушки нужно ехать в Ритес. Ловите бабушек за хвост, пока есть возможность!
Наиболее активная часть сообщества - это женщины в возрасте ранних или поздних бабушек. Большое внимание уделяется уюту, украшениям, женским занятиям, заботе о тех, кому труднее. В сообществе хорошо знают своих людей, принимают новичков, проявляют гостеприимство и инклюзивность.
- "Китчевые бабушки" являются туристическим продуктом Ритес уже с 2018 года, а что нового в других областях туризма?
- Многое сделано для улучшения доступности и благоустройства городища Ступелю. Создано место для отдыха, установлен стенд с информацией как о местных растениях, так и об особой истории этого места. Террасы на левой стороне самого кургана расчищены, и теперь можно увидеть, насколько типичны для Селии террасные курганы, и Ступелю - один из них. Очистка городища продолжается до сих пор.
Однако подъездная дорога там очень плохая, трудно добраться. Действия предыдущего владельца земли, который распахал ее вместе с полем, несмотря на статус дорожного сервитута, были довольно странными. Конечно, это не лучшим образом сказалось на доступности кургана. Теперь сменился владелец, и сотрудничество с ним совершенно другое.
- Летом во время пандемии многие наверняка приезжали в Ритес в связи с потребностью побыть на природе, где можно свободно дышать?
- Да, вы знаете, интерес действительно большой! У нас образовался прекрасный туристический пакет: Пумпури - Залюмниеки - городище Ступелю - Муйтниеки - Ильзенберг. В Муйтниеки живут лошади, а в Залюмниеки Эгия Медвецка создала мини-зоопарк, и в этом году посетителей было довольно много. Красивый, разнообразный маршрут!
Ритес - волость, граничащая с Литвой, и это одно из сообществ, на которое существенно повлияла административно-территориальная реформа 2021 года. Ранее волость Виеситского края была узнаваема и привлекала внимание. Сейчас центр края находится в 45 километрах, и до него трудно добраться из-за плохой дорожной инфраструктуры.
- Как вы справились с изменениями в связи с региональной реформой? Ты сама сменила место работы, перейдя из Дома культуры волости Ритес в виеситский музей "Селия"... Была ли эта перемена в твоей жизни как-то связана с административными изменениями?
- В целом да, было много путаницы, неопределенности по поводу того, что теперь будет, где у каждого будет место работы, в чьем подчинении надо будет работать, какова будет общая структура этого нового края, как он будет устроен. В значительной степени неопределенность того времени повлияла и на мое решение принять участие в конкурсе на должность руководителя виеситского музея "Селия". В какой-то момент у меня возникло ощущение, что я собираюсь управлять двумя домами культуры. Но, милые, у меня только одна голова! Представьте себе, как я, скажем, на один и тот же праздник организую уникальные, разные мероприятия в двух разных домах культуры. Это не просто в два раза больше работы, это две разные работы. Вот это чувство и подсказало мне тогда, что надо воспользоваться возможностью отправиться в музей в Виесите.
По крайней мере теперь работники края примерно представляют, чего ожидать, на что рассчитывать и как край будет работать в будущем. Однако для рядового жителя все еще остается много неясностей. Как бы ни было больно это признавать, но в результате реформы округов в проигрыше все равно окажется простой человек. Например, если в крае нет Сиротского суда... нужно ехать в Екабпилс, как только возникнет необходимость решить проблему. Расстояние приличное, общественный транспорт... ну нет его, давайте будем честны!
В волости Ритес зарегистрированы три неправительственные организации - народная школа Ритес, общество Ритес и общество Ritten. В настоящее время представители народной школы Ритес, как каждую осень, отправились с перелетными птицами в Данию.
Народная школа Ритес расположена в историческом здании школы в поселке Ритес. Основатели этой организации - граждане Дании, которые начали свою деятельность в Латвии в 90-х годах XX века. В народной школе Ритес организуются лагеря, обучение для взрослых, имеются также места для размещения. Стоит отметить, что традиции народной школы Ритес восходят к периоду первой независимости Латвийской Республики, здесь выступали многие представители латышской интеллигенции, проходили лекции о наследии Зенты Маурини, Рихарда Рудзитиса и Константина Раудиве.
- Что происходит в народной школе?
- Каждое лето в народной школе организуются детские лагеря. Есть также творческие мастерские для взрослых. Большой вклад народной школы заключается в поддержке местных вязальщиц - если говорить конкретно о вязальщицах из Ритес, то их здесь четыре или пять, а из ближайших окрестностей - около пятнадцати.
- В чем проявляется эта поддержка?
- Народная школа берет ручные изделия "китчевых бабушек" из Ритес на реализацию в Данию. В Европе уже нет такой традиции рукоделия, нет такого серьезного отношения и заботы, например, об узоре перчаток, сочетании цветов и тонкости вязки, а наши женщины по-прежнему считают качество своих работ делом чести и гордости. Конечно, в Дании трикотаж продается совсем по другим ценам, чем в Латвии, и труд наших трудолюбивых женщин пользуется там большим уважением. Таким образом, народная школа поддерживает местное сообщество материально и, конечно, идейно, ведь тогда рукоделие приобретает совершенно иной смысл и радость!
- Каким было лето в общественной и культурной жизни Ритес?
- Очень сильно можно было почувствовать, что люди нуждаются в других людях! Мы использовали любую возможность, чтобы встретиться, тем более пожилые люди не могут жить без непосредственного контакта. Среднее и молодое поколения вообще заново открыли для себя Латвию, каждые выходные ищут новые места, которые можно посмотреть, куда съездить. Очевидно, что впереди долгая и, вероятно, трудная зима... но мы выстоим.
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Цель проекта "Сделай свой город лучше!" - побудить общественность улучшить окружающую среду, выдвигая разного рода объекты и места, нуждающиеся в изменениях. Вы можете творчески подойти к своим идеям - создать что-то новое, заменить или обновить существующий объект, улучшить или озеленить территорию. Все желающие могут представить свой проект на официальном сайте Mežpils в период с 1 октября по 30 ноября. Три из представленных проектов получат финансирование в размере до 10 000 евро для их реализации.
Статья создана в сотрудничестве с Mežpils alus и проектом* общества Ūdenszīmes "Катализатор роста сообщества. Эмпатия".
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*Финансовую поддержку проекта программы NVO fonds осуществляет Фонд интеграции общества из средств, выделенных Министерством культуры.