"Первая половина месяца - напряженная и очень противоречивая. Все вопросы будут решаться только через преодоление диаметрально противоположных позиций. А чуть позже маленький личный праздник ждет каждого, кто попытался справиться с этими обстоятельствами", - написала в своем Instagram астролог Василиса Володина и опубликовала вторую часть прогноза на ноябрь для представителей всех знаков Зодиака.
"Потеря важных смыслов" и "масса сюрпризов": прогноз Василисы Володиной на ноябрь
1-Я ЧАСТЬ: "Напряжение в 10 000 вольт": гороскоп Василисы Володиной на ноябрь
Весы
Чужие денежные проблемы могут внезапно стать задачей для Весов. "Сопротивляйтесь, отстаивая свое. Или отдайтесь на волю обстоятельств/помогайте тем, кого Судьба несправедливо обошла", - советует Василиса Володина. Она отмечает, что последнее не только повысит значимость Весов в глазах близких, но и вернется обратно.
Скорпион
Скорпионы будут вынуждены иметь дело со странным поведением своего окружения, готовящегося преподнести массу сюрпризов, с которыми так просто не разберешься. Однако Скорпионы получат ощущение свободы и возможностей делать именно то, что хотят и посчитают нужным.
Стрелец
Ожидаются неожиданные сбои в самочувствии, а также в повседневных обязанностях. Еще недавно Стрелец считал себя очень занятым человеком, но теперь жизнь точно найдет ему занятие 24/7. Правда, некоторые домашние дела решатся сами собой, говорит астролог.
Козерог
Дети могут нарушить даже самые выверенные планы, кроме того, Козероги могут неожиданно пережить потерю важных смыслов жизни и пасть духом. Однако настоящие друзья найдут возможность развлечь и приободрить представителей данного знака Зодиака.
Водолей
Водолеев ждет напряжение дома. Родители могут "накрутить" нервы, может что-то сломаться. "Лучшим лекарством является гиперзагрузка на работе", - отмечает астролог и добавляет: поскольку работы будет много, то и с доходом все в полном порядке.
Рыбы
Рыбы будут остро ощущать внутренний диссонанс - реальная жизнь никак не хочет втискиваться в теоретические представления о том, как должно быть. Но все-таки представители этого знака Зодиака - специалисты в своем деле! "И повод убедиться в этом будет не раз и не два", - уверяет Василиса Володина.
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