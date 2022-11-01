"Ноябрь открывает свои двери важным событиям, которые будут переживаться как напряжение в 10 000 вольт в начале месяца, но при этом могут устроить каждому личный праздник в последних его числах (хотя бы и со слезами на глазах)", - написала в своем Instagram астролог Василиса Володина и опубликовала прогноз для представителей каждого знака Зодиака на ноябрь.
"Напряжение в 10 000 вольт": гороскоп Василисы Володиной на ноябрь
Овен
Напряжение ожидается в вопросах финансов - накопления, внезапные траты, твое-мое-наше, - предупреждает астролог и добавляет, что в ноябре у Овнов на многое откроются глаза. Совет Василисы Володиной: опираться на расчеты и рациональное мышление, планировать каждую трату и не транжирить. В конце концов у Овнов получится "удовлетворительно свести дебет с кредитом".
Телец
В этом месяце придется быстро реагировать - и Тельцы к этому готовы, считает астролог. Василиса Володина отмечает, что месяц принесет осознание того, что настоящие друзья у Тельцов все-таки есть.
Близнецы
На этот раз источник изменений - сами Близнецы, пишет Володина. Она прогнозирует, что месяц принесет достижение гармонии на работе за счет правильных договоренностей. Появится и возможность блеснуть личным результатом.
Рак
По прогнозу астролога, "столько планируется купить, что доходы тихо плачут. Друзья могут устроить Хэллоуин продолжительностью в целый месяц". После всего Раков ждет ощущение собственного величия от мысли, что они были правы, пишет Василиса Володина.
Лев
Львов в ноябре от личного будут отвлекать внезапные события, а новые цели могут серьезно помешать старым обязательствам. Что сделает этот месяц легче? Астрологотвечает: приятные домашние хлопоты, бытовой комфорт, умение порадоваться за другого.
Дева
Перед Девами жизнь настойчиво распахивает глубины новых знаний, и это больше похоже на повинность, чем на приобретение. Однако ноябрь принесет и такое осознание Девам: с любимым человеком вам все-таки повезло.
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