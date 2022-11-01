"Напряжение в 10 000 вольт": гороскоп Василисы Володиной на ноябрь

Овен

Напряжение ожидается в вопросах финансов - накопления, внезапные траты, твое-мое-наше, - предупреждает астролог и добавляет, что в ноябре у Овнов на многое откроются глаза. Совет Василисы Володиной: опираться на расчеты и рациональное мышление, планировать каждую трату и не транжирить. В конце концов у Овнов получится "удовлетворительно свести дебет с кредитом".

Телец

В этом месяце придется быстро реагировать - и Тельцы к этому готовы, считает астролог. Василиса Володина отмечает, что месяц принесет осознание того, что настоящие друзья у Тельцов все-таки есть.

Близнецы

На этот раз источник изменений - сами Близнецы, пишет Володина. Она прогнозирует, что месяц принесет достижение гармонии на работе за счет правильных договоренностей. Появится и возможность блеснуть личным результатом.

Рак

По прогнозу астролога, "столько планируется купить, что доходы тихо плачут. Друзья могут устроить Хэллоуин продолжительностью в целый месяц". После всего Раков ждет ощущение собственного величия от мысли, что они были правы, пишет Василиса Володина.

Лев

Львов в ноябре от личного будут отвлекать внезапные события, а новые цели могут серьезно помешать старым обязательствам. Что сделает этот месяц легче? Астрологотвечает: приятные домашние хлопоты, бытовой комфорт, умение порадоваться за другого.

Дева

Перед Девами жизнь настойчиво распахивает глубины новых знаний, и это больше похоже на повинность, чем на приобретение. Однако ноябрь принесет и такое осознание Девам: с любимым человеком вам все-таки повезло.