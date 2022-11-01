Видео ⟩ Снова розовая кофточка? Киркоров жестко "послал" журналистку в Петербурге

Музыкант отвечал на вопросы представителей СМИ перед выступлением в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, приуроченном к 55-летию площадки. Одна из журналисток спросила, коллекционирует ли Киркоров какие-нибудь вещи из городов России, в которых проходят его гастроли.

"Что только не коллекционировал, но самое такое, что задержалось - меню из ресторанов разных", - ответил артист. ​"Тырите?" - решила уточнить журналистка. "Пошла ты в жопу", - отрезал Киркоров и ушел в гримерку.

После того, как видео распространилось в интернете, директор Филиппа Киркорова заявил, что фразу "выдернули из контекста и шутливого диалога - никто не оскорблен".

"Розовая кофточка"

Самый известный случай грубых высказываний Киркорова в сторону прессы произошел в 2004 году, когда на пресс-конференции в Ростове-на-Дону журналистка Ирина Ароян спросила певца о большом количестве ремейков в его творчестве.

"Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Встала и ушла отсюда", - нагрубил тогда Киркоров.

"Слава Украине"

Ранее Киркоров попал в заголовки СМИ, когда, находясь в Лас-Вегасе, странно отреагировал на фразу "Слава Украине! Героям слава!".

Telegram-канал Mash писал, что лозунг выкрикнул украинский блогер Микола Хруц, проживающий в США. Реакция артиста, который мигом поднял испуганные глаза, оторвавшись от телефона, вызвала жаркое обсуждение в Сети.

Филипп Киркоров открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. 9 мая этого года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил его в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, установив для артиста запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.