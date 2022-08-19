Видео ⟩ Киркоров в США отреагировал на фразу "Слава Украине!" эпичным взглядом

Видео доступно в Сети. Ролик вызвал неоднозначную реакцию. Пользователи уверены, что Филипп Киркоров испугался, так как не ожидал услышать в США этот лозунг. После выкрика он удивленно выпучил глаза, а затем продолжил смотреть в телефон.

Telegram-канал Mash пишет, что лозунг "Слава Украине!" выкрикнул украинский фэшн-блогер Микола Хруц, проживающий в США. Пишут, что он выследил Филиппа Киркорова в Лас-Вегасе, куда тот поехал отдыхать, и выкрикнул ему из толпы: "Слава Украине! Героям слава!". Реакция артиста вызвала жаркое обсуждение в Сети.

На днях Киркоров отправился в Лас-Вегас. Артист уже не раз ездил за границу. К примеру, он побывал на "Евровидении", хотя Россия в этом году была исключена из списка участников. Известно, что в США Киркоров балует себя дорогими блюдами и лакомится стейками за 100 долларов.

Напомним, певец открыто поддерживает военное вторжение РФ в Украину и прославляет Путина.