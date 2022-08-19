Российский артист Филипп Киркоров, который ездил с концертом в аннексированный Крым, где назвал российских солдат "героями", в Лас-Вегасе неоднозначно отреагировал на фразу "Слава Украине! Героям слава!".
Видео ⟩ Киркоров в США отреагировал на фразу "Слава Украине!" эпичным взглядом
Видео доступно в Сети. Ролик вызвал неоднозначную реакцию. Пользователи уверены, что Филипп Киркоров испугался, так как не ожидал услышать в США этот лозунг. После выкрика он удивленно выпучил глаза, а затем продолжил смотреть в телефон.
Telegram-канал Mash пишет, что лозунг "Слава Украине!" выкрикнул украинский фэшн-блогер Микола Хруц, проживающий в США. Пишут, что он выследил Филиппа Киркорова в Лас-Вегасе, куда тот поехал отдыхать, и выкрикнул ему из толпы: "Слава Украине! Героям слава!". Реакция артиста вызвала жаркое обсуждение в Сети.
На днях Киркоров отправился в Лас-Вегас. Артист уже не раз ездил за границу. К примеру, он побывал на "Евровидении", хотя Россия в этом году была исключена из списка участников. Известно, что в США Киркоров балует себя дорогими блюдами и лакомится стейками за 100 долларов.
Напомним, певец открыто поддерживает военное вторжение РФ в Украину и прославляет Путина.
Ранее на выступлении в Крыму Филипп Киркоров обратился со сцены к российским военным, которые ежедневно принимают участие в военных действиях на территории Украины, в результате чего гибнут и мирные украинцы. Артист назвал российских солдат "героями". Это выступление Александр Невзоров прокомментировал так: "Киркоров - исключительный дурак, но ему простительно".
9 мая 2022 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц граждан России Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.
Напомним, по данным Министерства иностранных дел Латвии, в список нежелательных лиц уже включены: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Станислав Михайлов, Евгений Петросян, Филипп Киркоров и Владимир Винокур.
Ранее в "черный список" были также включены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин.
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