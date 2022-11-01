Эйнар Репше удивил сменой стиля и новой спутницей

В тот вечер бывший премьер-министр Эйнар Репше удивил публику не только сменой стиля - он подстриг свои отросшие волосы, - но и дамой, в компании которой он пришел на концерт.

Это приковало вопрошающие взгляды - неужели господин Репше начал новые отношения? Во время концерта журнал Privatā Dzīve спросил, как зовут его спутницу, но Репше загадочно улыбнулся и отметил, что праздничный концерт - не лучшее время для интервью.

После концерта издание попыталось дозвониться до экс-премьера и все-таки узнать имя загадочной дамы, но безуспешно. Репше отказался раскрывать что-либо, касающееся его личной жизни.

В соцсетях можно заметить, что жена Эйнара Репше Рута, которая раньше носила двойную фамилию Рагинска-Репше, теперь оставила только девичью фамилию Рагинска. В галереях соцсетей также нет фото, где ее можно увидеть вместе с Эйнаром.

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