Урожай гречихи в Латвии лучше прошлогоднего, но цена все равно вырастет

Она отметила, что урожайность гречихи по регионам различается - в этом году она составляет в среднем от 0,5 до 1,2 тонны с гектара, тогда как в прошлом году из-за засухи урожайность была от 0,3 до 1 тонны с гектара. Урожайность органической гречихи в этом году составляет не более 1 тонны с гектара.

Качество гречихи также хорошее, добавила Дзелзкалея-Бурмистре.

Посевные площади гречихи в Латвии относительно стабильны и составляют в среднем 15-20 тыс. га, но в этом году посевы увеличились до 30 тыс. га. Около половины площади посевов гречихи засевается в органических хозяйствах.

"Закупочная цена гречихи в настоящее время составляет около 650 евро за тонну,

но она будет расти, поскольку на нее влияет геополитическая ситуация.

Украина и Россия будут экспортировать меньше гречихи, поэтому спрос на нее будет выше", - сказала Дзелзкалея-Бурмистре.

Она добавила, что покупателям следует считаться с ростом цен на гречку в магазинах не только из-за спроса, но и из-за более высоких затрат на переработку и энергоресурсы.