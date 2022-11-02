В новом правительстве не будет "легких портфелей", уверен Кариньш

Он подчеркнул, что перед новым правительством стоят большие задачи, поскольку оно приступит к работе в период кризиса.

Кариньш отметил, что за последние четыре года возглавляемое им правительство уделяло большое внимание системе здравоохранения, в которую было вложено вдвое больше средств, чем раньше, и теперь ее необходимо привести в порядок.

Также новое правительство должно будет сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности и упорядочивании системы образования.

Отвечая на вопрос о том, которая из партий будет отвечать за Министерство здравоохранения и не стало ли оно в некотором смысле "токсичным", потому что никто не хочет его возглавлять, Кариньш сказал, что у него есть некоторая ясность по этому вопросу, но, пока партии не договорились о предстоящей работе, он не будет говорить о распределении должностей.

В то же время Кариньш не считает, что должность министра здравоохранения более "токсична", чем другие, потому что серьезные задачи стоят и перед другими сферами.

На вопрос, готово ли "Новое Единство" само взять на себя ответственность за здравоохранение, Кариньш не ответил прямо, сказав, что "Новое Единство" может взять на себя руководство всеми сферами, но он не уверен, что на это согласятся остальные партнеры по коалиции.

Кризис - непростое время, но это время для реформ, чтобы выйти из кризиса более сильными, сказал Кариньш.