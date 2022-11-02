Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает телеканал "Дождь".
Польша начала строить забор на границе с Россией
Польша начала строить забор на границе с Россией
"Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", - сказал министр.
По его словам высота забора составит 2,5 метра, а ширина - 3 метра. Также на ней установят три линии колючей проволоки.
Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.
Сообщается, что на границе с Беларусью Польша уже соорудила заграждение. Решение о строительстве забора было принято на фоне миграционного кризиса.
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