Польша начала строить забор на границе с Россией

"Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", - сказал министр.

По его словам высота забора составит 2,5 метра, а ширина - 3 метра. Также на ней установят три линии колючей проволоки.

Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.

Сообщается, что на границе с Беларусью Польша уже соорудила заграждение. Решение о строительстве забора было принято на фоне миграционного кризиса.