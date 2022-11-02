Оснащение новых пожарных депо отложено до осени 2023 года

Правительство одобрило продление до 30 сентября 2023 года срока строительства и оснащения новых пожарных депо в Айзпуте, Дагде, Иецаве, Илуксте, Кандаве, Приекуле, Руене и Саулкрасты.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в прошлом году правительство концептуально поддержало дополнительное финансирование для реализации проектов развития инфраструктуры в сфере внутренних дел в размере до 27,3 млн евро, в том числе строительство, оснащение и управление проектами зданий депо Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Согласно принятому тогда правительством решению проекты депо должны были быть полностью реализованы к концу 2022 года.

В связи с агрессией России против Украины и последующими санкциями, а также значительным сокращением импорта товаров с Украины в результате войны строительная отрасль Латвии ощутила негативное влияние в виде стремительного и непредсказуемого роста цен на строительную продукцию, а также отсутствия некоторых строительных материалов и нехватки рабочей силы, поясняет задержку МВД.