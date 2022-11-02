NYT: военное руководство России обсуждало применение ядерного оружия в Украине

Разговоры о возможном применении ядерного оружия усилились после того, как Россия потерпела несколько поражений сначала в Харьковской области, а затем и в Херсонской.

Владимир Путин неоднократно выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия. "При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - говорил Путин в телеобращении 21 сентября - тогда в России была объявлена мобилизация.

Под угрозой территориальной целостности могло подразумеваться и контрнаступление Украины в Херсонской области, часть которой Россия (вместе с тремя другими регионами Украины) оккупировала в начале войны, и аннексировала осенью.

В конце октября Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами. Учения проходили на фоне обвинений Москвы в адрес Украины в создании "грязной бомбы".

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу часто звонил главам военных ведомств США, Великобритании и Франции с разговорами о "грязной бомбе", которую якобы готовится применить Украина. Западные страны, как и Киев, называют эти обвинения ложными.

Однако на прошлой неделе российский президент заявил, что России нет смысла применять ядерное оружие против Украины.

"Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз примитивна: попытка Запада надавить на всех пока оканчивается ничем, и они ищут новые аргументы. Россия никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов", - заявлял Путин.

Представители администрации США сказали NYT, что они до сих пор не думают, что Владимир Путин планировал использовать тактическое ядерное оружие. В среду российский МИД распространил заявление, в котором сказано, что Россия строго руководствуется принципом о недопустимости ядерной войны.