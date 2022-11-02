Газета The New York Times впервые пишет, ссылаясь на свои источники, что среди российского генералитета велись разговоры о применении ядерного оружия против Украины. На уровень президента Владимира Путина эти обсуждения не выносились, отмечает издание.
NYT: военное руководство России обсуждало применение ядерного оружия в Украине
По словам нескольких источников газеты в администрации США, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое (сравнительно маломощное) ядерное оружие в Украине. Правительству США об этом стало известно в середине октября, а сами обсуждения, по данным издания, проходили "недавно".
Владимир Путин в этих обсуждениях участие не принимал, говорится в статье.
Издание отмечает, что сам факт таких обсуждений говорит о том, насколько российские генералы разочарованы результатами наземной операции, и что угрозы Владимира Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.
При этом американские высокопоставленные собеседники NYT сказали, что не видели доказательств того, что в России перемещают ядерное оружие или предпринимают другие шаги для подготовки к удару.
По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2000 единиц тактического ядерного оружия. Такое вооружение никогда не применялось на поле боя.
Разговоры о ядерной ударе
В начале российского вторжения в Украину об использовании тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России говорили все стороны. К такому шагу призывали депутаты Госдумы и глава Чечни Рамзан Кадыров, о серьезности этого риска предупреждали президент Украины Владимир Зеленский и директор ЦРУ Уильям Бернс.
Разговоры о возможном применении ядерного оружия усилились после того, как Россия потерпела несколько поражений сначала в Харьковской области, а затем и в Херсонской.
Владимир Путин неоднократно выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия. "При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - говорил Путин в телеобращении 21 сентября - тогда в России была объявлена мобилизация.
Под угрозой территориальной целостности могло подразумеваться и контрнаступление Украины в Херсонской области, часть которой Россия (вместе с тремя другими регионами Украины) оккупировала в начале войны, и аннексировала осенью.
В конце октября Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами. Учения проходили на фоне обвинений Москвы в адрес Украины в создании "грязной бомбы".
В октябре министр обороны России Сергей Шойгу часто звонил главам военных ведомств США, Великобритании и Франции с разговорами о "грязной бомбе", которую якобы готовится применить Украина. Западные страны, как и Киев, называют эти обвинения ложными.
Однако на прошлой неделе российский президент заявил, что России нет смысла применять ядерное оружие против Украины.
"Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз примитивна: попытка Запада надавить на всех пока оканчивается ничем, и они ищут новые аргументы. Россия никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов", - заявлял Путин.
Представители администрации США сказали NYT, что они до сих пор не думают, что Владимир Путин планировал использовать тактическое ядерное оружие. В среду российский МИД распространил заявление, в котором сказано, что Россия строго руководствуется принципом о недопустимости ядерной войны.
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