Длина разрушенного участка "Северного потока" составляет 250 метров

"По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м", - говорится в сообщении оператора, обнародованном в среду, 2 ноября.

Как отмечается далее, на 2 ноября завершен первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.