В рижской двенадцатиэтажке уже второй месяц не работает лифт

В двенадцатиэтажке живут как молодые семьи, так и пожилые люди, для которых длительное отсутствие лифта является значительным затруднением.

Как рассказывает Раса, в течение двух месяцев лифт снова работал лишь недолго, после чего снова встал. Жителями не рассказали, что у лифта за повреждения, однако они узнали, что не хватает какой-то детали, поставка которой ожидается из России.

Команда передачи встретила в подъезде несколько мамочек, которые вынуждены носить маленьких детей на верхние этажи на руках. Нагрузка значительная, тем более, что такую дорогу приходится проделывать несколько раз в день.

"Очень тяжело. У нас трое детей, нужно нести и их сумки, покупки. Не знаю, что делают старые люди, куда они девают мусор, как справляются без продуктов", - указала передаче встреченная в подъезде Ольга.

Жители указали на двух мужчин, автомобиль которых стоял у подъезда. Они - лифтеры, которые регулярно имитируют ремонт лифта. Пока вблизи была видна съемочная команда, они из машины не выходили.

Техническая служба лифта по телефону никаких ясных указаний жителям дать не может, вместо это они слышат лишь обещания.

Дом обслуживает предприятие Rīgas nami. Техническая служба лифта выбирается в ходе конкурса, в котором победило предложившее самую низкую цену предприятие. За каждый день, что лифт не работает, предприятие платит штрафные проценты.

На данный момент домоуправлению пообещали, что деталь поставят в середине следующей недели.

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