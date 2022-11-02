ВИДЕО ⟩ Женщина бегала по Тарту босиком, распылила перцовый баллончик и врезалась на угнанной машине в дерево

Эти события произошли в Супилинне между восемью и девятью часами утра во вторник, когда бегущая босиком молодая женщина прыснула перцовым баллончиком в лицо водителю в окно припаркованного на улице автомобиля. После этого поступка женщина убежала и угнала внедорожник Land Rover с улицы Марья.

Владелец автомобиля сказал, что капот автомобиля был приоткрытым, потому что в тот момент в нем проводился ремонт, и поэтому ключи находились в замке зажигания автомобиля. Поскольку владелец машины заменял ремень генератора, женщина смогла завести машину и уехать, несмотря на отсутствие ремня.

Хозяин автомобиля обнаружил кражу, как только угонщица уехала, и начал преследовать свою машину по улицам Супилинна на другом транспортном средстве. При этом он сообщил в полицию об угоне машины.

Хозяин на несколько минут потерял угнанный автомобиль из виду, но, объезжая Супилинн, заметил, что его машина врезалась в дерево за Певческим полем. Полиция прибыла туда вскоре после аварии.