Видео ⟩ Данилко признался, что не хотел ехать в Ригу. Почему?

Андрей Данилко объяснил, что это был благотворительный тур Верки Сердючки в поддержку Украины. "Коллектив точно получает все деньги", - заметил он. Артист объяснил, что у людей в его команде есть семьи, их нужно кормить и это справедливо.

Дорога из Киева в Ригу заняла два дня. По приезде Андрей сразу спустился к Гордеевой, потому что знал, что она со съемочной группой его ждет. Он не стал скрывать, что перед рижским концертом получил сообщения от разных людей о том, что они очень ждут этот концерт и едут на него из других городов.

"Может быть, я не прав, что не хотел ехать... Это не лень. Но я не хочу выходить на сцену "пустым", через силу", - объяснил он.

Галерея: Концерт Верки Сердючки в Риге

Конечно, Андрей Данилко понимал, что на концерт Верки Сердючки может прийти разная публика. В том числе те русскоговорящие, которые поддерживают военные действия России на территории Украины. "Вам не понравится", - говорит он обычно таким людям.

Катерина Гордеева поинтересовалась у артиста, много ли он потерял с тех пор, как "Россия ушла из его жизни".

"Я так много заработал. Я не считал", - сказал он.

Видео: Интервью с Андреем Данилко