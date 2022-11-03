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Видео ⟩ Данилко признался, что не хотел ехать в Ригу. Почему?

rus.tvnet.lv
Данилко признался, что не хотел ехать в Ригу. Почему?
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Андрей Данилко (Верка Сердючка) и Катерина Гордеева в Риге
Андрей Данилко (Верка Сердючка) и Катерина Гордеева в Риге Фото: Кадр из видео

Живущая в Латвии журналистка Катерина Гордеева в беседе подчеркнула, что они с Андреем Данилко встретились в Риге перед концертом на Андрейсале. В момент записи интервью пошел дождь. "Настолько меня убивает дорога, но я решил поехать", - сказал артист в начале разговора.

Андрей Данилко объяснил, что это был благотворительный тур Верки Сердючки в поддержку Украины. "Коллектив точно получает все деньги", - заметил он. Артист объяснил, что у людей в его команде есть семьи, их нужно кормить и это справедливо. 

Дорога из Киева в Ригу заняла два дня. По приезде Андрей сразу спустился к Гордеевой, потому что знал, что она со съемочной группой его ждет. Он не стал скрывать, что перед рижским концертом получил сообщения от разных людей о том, что они очень ждут этот концерт и едут на него из других городов.

"Может быть, я не прав, что не хотел ехать... Это не лень. Но я не хочу выходить на сцену "пустым", через силу", - объяснил он. 

Галерея: Концерт Верки Сердючки в Риге

Конечно, Андрей Данилко понимал, что на концерт Верки Сердючки может прийти разная публика. В том числе те русскоговорящие, которые поддерживают военные действия России на территории Украины. "Вам не понравится", - говорит он обычно таким людям. 

Катерина Гордеева поинтересовалась у артиста, много ли он потерял с тех пор, как "Россия ушла из его жизни". 

"Я так много заработал. Я не считал", - сказал он. 

Видео: Интервью с Андреем Данилко

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