Чтобы организм мог полноценно функционировать, ему необходимо регулярно получать определенное количество витаминов. Каждый из них выполняет определенную функцию и жизненно необходим для поддержания крепкого здоровья, хорошего самочувствия и неизменно высокого качества жизни.
Сколько витамина D необходимо организму и как не допустить его дефицита
Одним из важнейших витаминов для здоровья человека является витамин D, или так называемый солнечный витамин, который большая часть населения планеты до сих пор не принимает в достаточном количестве. Согласно результатам проведенного в этом году исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka"*, дефицит витамина D в организме за последний год констатирован почти у каждого пятого жителя Латвии. В чем важность витамина D, о чем свидетельствует его дефицит и как лучше всего обеспечить организм необходимой дозой витамина D, объясняет фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Заздравниха.
Витамин D принадлежит к группе жирорастворимых витаминов, и можно выделить два разных типа витамина D - витамин D2 растительного происхождения, или эргокальциферол, который может поступать только с продуктами питания, а также витамин D3 животного происхождения, или холекальциферол, который синтезируется в организме и может поступать с пищей.
"Витамин D в организме выполняет ряд важных функций. Он регулирует количество кальция и фосфатов в организме, тем самым заботясь о здоровье костей, зубов и мышц, а также улучшает всасывание кальция в тонком кишечнике, способствует формированию и восстановлению костей. Достаточный уровень витамина D укрепляет иммунную систему и снижает риск таких заболеваний, как остеопороз и рак. Витамин D также может влиять на уменьшение симптомов депрессии и поддержание эмоционального равновесия - хотя исследования все еще продолжаются, у пациентов, принимающих витамин D, наблюдаются положительные результаты", - говорит фармацевт Apotheka Алина Заздравниха.
Для получения достаточного количества витамина D солнца недостаточно
Активной формой витамина D является кальцитриол, образующийся в организме из холекальциферола, или витамина D3. Под воздействием ультрафиолетового излучения (UVB) в коже синтезируется витамин D, однако в странах, где солнце балует всего несколько месяцев в году, в том числе и в Латвии, накопить его в достаточном количестве не представляется возможным. Это подтверждают и результаты проведенного в этом году исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka"*, а именно 18% респондентов признали, что в течение последнего года у них констатировано недостаточное количество витамина D в организме. В то же время следует учитывать, что в летние месяцы интенсивность ультрафиолетовых лучей чрезмерно высока, что увеличивает риск онкологических заболеваний. И хотя, находясь на солнце и следя за тем, чтобы время нахождения там было не слишком продолжительным, организм имеет возможность получать витамин D, гораздо эффективнее будет принимать его с пищей или в пищевых добавках.
Витамин D можно получить, употребляя в пищу жирную рыбу, например, в 100 граммов лосося содержится в среднем 550 МЕ (международных единиц) витамина D. Содержание витамина D в лососе, выловленном в Балтийском море, составляет 550-924 МЕ на 100 граммов, в сельди и сардинах - 100-200 МЕ на 100 граммов. Витамин D также содержится и в другой жирной рыбе, например в палтусе и скумбрии. Ценным источником витамина D станут и грибы, если они выросли на солнце. Подобно человеческому организму, витамин D синтезируется в грибах под воздействием солнечного света. Один стакан шампиньонов может содержать до 1100 МЕ витамина D. Коровье молоко, соевое молоко, овсянка и яичные желтки также содержат витамин D.
"Необходимую дозу витамина D также можно обеспечить с помощью пищевых добавок. Аптека предлагает различные формы витамина D - витамин D в капсулах, таблетках, в порошке, жидкости и в виде спрея. Также доступны препараты с различным вкусом, которые особенно понравятся самым маленьким. Следует учитывать, что дозировки витамина D на фармацевтических продуктах чаще всего обозначаются двумя способами - IU (международные единицы), что означает то же, что и МЕ, или международная единица, и мкг, или микрограммы. 1 мкг витамина D соответствует 40 МЕ. Витамин D способствует усвоению кальция в организме, поэтому их рекомендуется употреблять вместе", - подчеркивает фармацевт Apotheka Алина Заздравниха.
Сколько витамина D необходимо организму?
Рекомендуемая суточная доза витамина D зависит не только от возраста человека, но и от уровня содержания витамина D в организме, то есть от того, будет ли применение витамина D профилактическим или лечебным. Также следует учитывать и другие факторы, такие как общее состояние здоровья организма, масса тела и ежедневные привычки. После оценки результатов анализов врач определит рекомендуемую дозу витамина D.
Профилактическая суточная доза:
- для новорожденных в возрасте до одного года - 400-600 МЕ;
- для детей в возрасте от 1 года до 10 лет - 600-1000 МЕ;
- для подростков в возрасте от 11 до 18 лет - 800-2000 МЕ;
- для взрослых - 2000-4000 МЕ.
Терапевтическая суточная доза:
- для новорожденных в возрасте до одного года - 1000 МЕ;
- для детей в возрасте от 1 года до 10 лет - 300-6000 МЕ;
- для подростков в возрасте от 11 до 18 лет - 6000 МЕ;
- для взрослых - 6000-10 000 МЕ.
Симптомы, которые могут свидетельствовать о дефиците витамина D
О недостаточности витамина D могут свидетельствовать повышенная утомляемость, сильная мышечная боль, общая слабость и переломы костей. Дефицит витамина D может вызывать деформации костей, такие как рахит у детей и боли в костях у взрослых. Дефицит витамина D зачастую вначале протекает бессимптомно, поэтому важно регулярно сдавать необходимые анализы, чтобы диагностировать его вовремя. Особое внимание следует уделять лицам, входящим в группу повышенного риска дефицита витамина D, - пациентам, применяющим некоторые лекарственные препараты, такие как противосудорожные средства, барбитураты, глюкокортикоиды, препараты, содержащие рифампицин, а также лицам с поражением почек и печени или ожирением.
"Уровень витамина D в организме можно определить, сдав анализ крови в лаборатории. Делать это рекомендуется раз в год и при необходимости дополнительно принимать витамин D, тем самым заботясь о своем здоровье и иммунитете", - добавляет фармацевт Apotheka Алина Заздравниха.
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