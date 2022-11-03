Сколько витамина D необходимо организму и как не допустить его дефицита

Активной формой витамина D является кальцитриол, образующийся в организме из холекальциферола, или витамина D3. Под воздействием ультрафиолетового излучения (UVB) в коже синтезируется витамин D, однако в странах, где солнце балует всего несколько месяцев в году, в том числе и в Латвии, накопить его в достаточном количестве не представляется возможным. Это подтверждают и результаты проведенного в этом году исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka"*, а именно 18% респондентов признали, что в течение последнего года у них констатировано недостаточное количество витамина D в организме. В то же время следует учитывать, что в летние месяцы интенсивность ультрафиолетовых лучей чрезмерно высока, что увеличивает риск онкологических заболеваний. И хотя, находясь на солнце и следя за тем, чтобы время нахождения там было не слишком продолжительным, организм имеет возможность получать витамин D, гораздо эффективнее будет принимать его с пищей или в пищевых добавках.