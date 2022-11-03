ISW: Путин со своими призывами оторван от реальности

В среду, 2 ноября, Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" вооружений, военной техники и экипировки.

В этом контексте ISW напоминает, что Россия закупает беспилотники и, возможно, баллистические ракеты в Иране, а также артиллерийские снаряды в Северной Корее. Сами страны это отрицают.

"Зависимость России от стран, находящихся в изоляции и под жесткими санкциями, не соответствует требованиям Путина о том, чтобы российская военная промышленность в ближайшее время стала высококонкурентной и начала обеспечивать потребности Вооруженных сил России", - считают аналитики ISW в очередной сводке-анализе о войне в Украине.