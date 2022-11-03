По мнению аналитиков Американского института изучения войны (ISW), своими призывами к конкуренции в военной промышленности президент России Владимир Путин оторван от реальности в виде нарушенных цепочек поставок и проблем военно-промышленной базы.
ISW: Путин со своими призывами оторван от реальности
В среду, 2 ноября, Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" вооружений, военной техники и экипировки.
В этом контексте ISW напоминает, что Россия закупает беспилотники и, возможно, баллистические ракеты в Иране, а также артиллерийские снаряды в Северной Корее. Сами страны это отрицают.
"Зависимость России от стран, находящихся в изоляции и под жесткими санкциями, не соответствует требованиям Путина о том, чтобы российская военная промышленность в ближайшее время стала высококонкурентной и начала обеспечивать потребности Вооруженных сил России", - считают аналитики ISW в очередной сводке-анализе о войне в Украине.
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