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ISW: Путин со своими призывами оторван от реальности

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ISW: Путин со своими призывами оторван от реальности
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

По мнению аналитиков Американского института изучения войны (ISW), своими призывами к конкуренции в военной промышленности президент России Владимир Путин оторван от реальности в виде нарушенных цепочек поставок и проблем военно-промышленной базы.

В среду, 2 ноября, Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" вооружений, военной техники и экипировки.

В этом контексте ISW напоминает, что Россия закупает беспилотники и, возможно, баллистические ракеты в Иране, а также артиллерийские снаряды в Северной Корее. Сами страны это отрицают.

"Зависимость России от стран, находящихся в изоляции и под жесткими санкциями, не соответствует требованиям Путина о том, чтобы российская военная промышленность в ближайшее время стала высококонкурентной и начала обеспечивать потребности Вооруженных сил России", - считают аналитики ISW в очередной сводке-анализе о войне в Украине.

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