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Домбровскис рассказал, какой будет первая задача нового правительства

rus.tvnet.lv/LETA
Домбровскис рассказал, какой будет первая задача нового правительства
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Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис Фото: Ieva Leiniša/LETA

Первой задачей нового правительства Латвии будет разработка сбалансированного бюджета, заявил в передаче Rīta Panorāma на LTV исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии, один из лидеров "Нового Единства" Валдис Домбровскис.

Отвечая на вопрос, каковы будут три первые важнейшие задачи нового правительства, он в первую очередь упомянул разработку бюджета.

По словам Домбровскиса, в бюджете следующего года важно найти баланс между адресными мерами поддержки людей и компаний и "фискальной осторожностью", пытаясь сократить дефицит бюджета.

Вторым важнейшим направлением работы нового правительства еврокомиссар считает решения, связанные с высокими ценами на энергоносители, в том числе совершенствование энергетической инфраструктуры.

И наконец, третий важнейший круг проблем - социальные, потому что в Латвии по-прежнему один из самых высоких показателей неравенства доходов в ЕС.

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