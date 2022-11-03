Первой задачей нового правительства Латвии будет разработка сбалансированного бюджета, заявил в передаче Rīta Panorāma на LTV исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии, один из лидеров "Нового Единства" Валдис Домбровскис.
Домбровскис рассказал, какой будет первая задача нового правительства
Домбровскис рассказал, какой будет первая задача нового правительства
Отвечая на вопрос, каковы будут три первые важнейшие задачи нового правительства, он в первую очередь упомянул разработку бюджета.
По словам Домбровскиса, в бюджете следующего года важно найти баланс между адресными мерами поддержки людей и компаний и "фискальной осторожностью", пытаясь сократить дефицит бюджета.
Вторым важнейшим направлением работы нового правительства еврокомиссар считает решения, связанные с высокими ценами на энергоносители, в том числе совершенствование энергетической инфраструктуры.
И наконец, третий важнейший круг проблем - социальные, потому что в Латвии по-прежнему один из самых высоких показателей неравенства доходов в ЕС.
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