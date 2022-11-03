Домбровскис рассказал, какой будет первая задача нового правительства

Отвечая на вопрос, каковы будут три первые важнейшие задачи нового правительства, он в первую очередь упомянул разработку бюджета.

По словам Домбровскиса, в бюджете следующего года важно найти баланс между адресными мерами поддержки людей и компаний и "фискальной осторожностью", пытаясь сократить дефицит бюджета.

Вторым важнейшим направлением работы нового правительства еврокомиссар считает решения, связанные с высокими ценами на энергоносители, в том числе совершенствование энергетической инфраструктуры.

И наконец, третий важнейший круг проблем - социальные, потому что в Латвии по-прежнему один из самых высоких показателей неравенства доходов в ЕС.