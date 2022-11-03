Запрет заключенным участвовать в муниципальных выборах не соответствует Конституции

КС пришел к выводу, что право голоса, гарантированное первым предложением части второй статьи 101 Конституции, имеет решающее значение в создании и сохранении эффективных демократически избранных институтов, которые руководствуются принципами верховенства закона. Всеобщее избирательное право является принципом, установленным как в латвийской правовой системе, так и в международном праве, и из этого следует, что важно, чтобы каждый гражданин мог осуществлять свое право голоса без необоснованных ограничений.