В башнях Москва-Сити пропал свет. Там были министры, у которых шло совещание с Путиным

По трансляции также было видно, как к Путину подходил кто-то из его помощников и что-то говорил на ухо.

В московском управлении МЧС сообщили, что в башнях в 18:10 сработала пожарная сигнализация, при этом спасатели не обнаружили признаков возгорания. "В 18:58 электроснабжение восстановлено", - заявили в пресс-службе агентству "Москва".

"Ложная пожарная тревога сработала после скачка напряжения, в результате скачка отключилось электричество. Из здания выведены примерно 100 человек", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Собеседник РИА Новости подтвердил, что в "в трех башнях было отключение электроэнергии".

"Лифты встали, люди стали самостоятельно убывать. Большинство людей уже вернулись домой", - сказал собеседник агентства.

"Офис, конечно, модный"

"IQ-квартал" - многофункциональный комплекс, находящийся на территории делового центра Москва-Сити, он включает в себя жилые панорамные апартаменты и высокотехнологичные офисы, говорится на его сайте. Проект состоит из трех монолитных башен высотой 22, 33 и 42 этажа. В архитектурном облике "преобладают ультрасовременные мотивы", сказано в описании комплекса.

В его состав входит правительственный комплекс - "Башня министерств". Все ведомства поместились в одной из высоток. Министерство промышленности и торговли занимает 30-36-й этажи, а также 13-й этаж. Министерство экономического развития - 17-29-й этажи. Министерство связи и цифрового развития - 14-15-й и 10-12-й этажи. Кроме того, в небоскребе сидят чиновники Росстандарта, Ростуризм (недавно упразднен), Федерального агентства по делам национальностей и другие ведомства.

Переезд министерств состоялся в марте 2019 года. Не всем чиновникам там понравилось. "Офис, конечно, модный и красивый, но никакой приватности", - жаловался сотрудник минэкономразвития в интервью The Bell.

В Москва-Сити могли переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИД России, писала в августе 2019 года газета "Коммерсант". Однако они не переехали.

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