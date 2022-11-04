Детям нужны не идеальные, а живые и любящие мамы и папы. Родительство должно быть не в тягость, а в радость и созидание. Это отправная точка двуязычного "Фестиваля неидеальных родителей", который пройдет 26 ноября в помещениях на Сколас, 6. В течение всего дня мамам и папам предложат посетить 12 лекций и мастер-классов на темы воспитания и просто жизни во времена, когда опора уходит из-под ног, а надо заботиться не только о себе, но и о тех, за кого мы отвечаем…
"Фестиваль неидеальных родителей" поможет мамам, папам и их детям стать увереннее и счастливее
На все заявленные лекции и мастер-классы попасть нереально - две панели будут идти параллельно. Каждый участник может составить свою программу мероприятий, в которых он примет активное участие, а остальные - позже посмотреть в записи.
Наступает самое мрачное и полное тревог время года, когда уже не солнце, но еще не снег. Дети простужаются, родители впадают в осеннюю хандру. Мировая повестка не вселяет оптимизма. Хочется зарыться в норку, ничего не видеть и не слышать. Но тут уже постучали… дети: они хотят брать от жизни все сегодня и сейчас, не откладывая свое детство ни до лета, ни до конца войны и кризиса.
Группа энтузиастов, объединенных идеей создания бережной среды для родителей и ребенка, задумала этот фестиваль для того, чтобы дать опору семьям, которым не все равно. Пусть не прямое руководство к действию - делай так, и будет счастье - но пищу для размышления и материалы для строительства своих индивидуальных отношений.
У родителей нередко возникает иррациональное чувство вины, что они чего-то не успели, недодали, не выглядят как с картинки. "А что такое идеальный родитель? - задается вопросом одна из организаторов, руководитель проектов Mamkafe и Contact, сертифицированная ведущая групп поддержки родителей, медиатор Ксения Соловьева. - Тут мне близка позиция британского детского психоаналитика Дональда Вудса Винникотта: ребенку не нужна идеальная мать - ему нужна живая мама с эмоциями, реакцией, теплом, принятием себя и ребенка.
На занятиях с родителями подростков одна мама рассказала: "Я так устаю на работе, что прихожу домой и плачу от бессилия, но когда дочь спрашивает, что случилось, я надеваю маску счастливой мамы, чтобы не волновать ее". Я призываю родителей быть честными и объяснять, откуда берутся пусть неидеальные эмоции, маска может стать медвежьей услугой - от детей ведь трудно скрыть правду… Мы очень надеемся, что на фестивале участники найдут для себя инструменты, как оставаться живыми и искренними, при этом никого не травмируя".
Что включает Фестиваль неидеальных родителей?
- Это 12 лекций и мастер-классов, во время которых спикеры, ведущие и участники смогут всесторонне посмотреть на темы воспитания и получат возможность сфокусироваться не только на детях, но и на себе.
- Это поддерживающая и безопасная среда единомышленников, в которой можно быть честным в обсуждении вопросов воспитания и родительства как такового.
- Это острые и актуальные темы: наши спикеры не опасаются отвечать на сложные вопросы и делают это бережно, зная и понимая местную реальность.
- Это профессионально, глубоко, при этом весело и незанудно.
- Это бюджетно: плата за весь день - 50 евро. Для пар, совместно воспитывающих детей, - 69 евро.
Имена специалистов, которые примут участие в фестивале, известны, но некоторые темы лекций еще уточняются. Планируются выступления группы психологов и психотерапевтов. Инга Жеглова будет говорить на тему "Дом внутри нас" - про опоры, которые помогают нам в тяжелых ситуациях оставаться людьми. Марк Ермак и Тарас Иващенко - о роли отца в семье. Евгения Карлин - о "яде и меде" материнской любви. Наталья Вольперт - о сексуальном поведении подростков, или как отношения между родителями влияют на формирование личности.
Бихевиорист Андрей Козлов - о мотивации подростков и взрослых с точки зрения работы мозга. Веганская "фея" Дита Ласе - о формировании правильного пищевого поведения детей. Медиатор Виктория Портере - о важности осознанной коммуникации в семье. Педагог Катерина Казановска - о трудностях обучения и способах их преодоления. Нейропсихолог Ирина Казановска - о различиях мозга мальчиков и девочек.
На мастер-классах под руководством доктора-клоуна Игоря Наровского, Юлии Давидян, Леа Веденски, Наталии Зацепиной участники получат практические навыки, которые помогут в общении с собой, партнерами и детьми.
Название "фестиваль" (лат. festivus - "праздничный") призвано внести элемент праздника в непростую историю и серьезные темы. "Родительство должно быть не тяжкой ношей, а естественным процессом. Мы хотим, чтобы папы и мамы чувствовали себя как рыбы в воде. Причем не мутной, а прозрачной и насыщенной кислородом. Общением с ребенком надо наслаждаться, вести его по пути созидания и любви, а не бороться за ценности, за образование, за поведение, превращая его жизнь в закалку стали. Для родителей это еще и шанс холить и лелеять своего внутреннего ребенка, который зачастую недолюблен и недоцелован, почему и начинает бунтовать. Помогут в этом опытные специалисты, которых в один день в одном месте соберет наш фестиваль", - говорит Ксения Соловьева.
Одним из организаторов, двигателем и лицом фестиваля выступила режиссер и продюсер Екатерина Ланская, в которой сочетаются все черты идеального неидеального родителя: юмор, задор, безусловная любовь к детям, принятие себя со всеми своими нюансами и редкая работоспособность.
Все время мероприятия будут дежурить психологи, которым можно рассказать о вскрывшейся по ходу занятий проблеме, если такая возникнет, чтобы экстренно наложить "повязку", а позже проработать.
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