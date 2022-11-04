Итоги выборов в Израиле: Нетаньяху возвращается во власть, уходящий премьер Лапид поздравил его с победой

Еще две партии ультраортодоксальных иудеев получили 11 и семь мандатов, одна светская националистическая партия - шесть, две партии израильских арабов - по пять каждая, и лейбористы - четыре мандата.

Для того, чтобы сформировать правительство, Нетаньяху нужна коалиция. Он после выборов еще не говорил впрямую, кого возьмет в партнеры, но ожидается, что среди них будет "Религиозный сионизм" (РС).

Лидеры РС Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич известны своей антиарабской риторикой. Первый призывал депортировать граждан за "нелояльность" еврейскому государству, второй хотел бы запретить арабские партии.

Этнические арабы составляют около одной пятой населения Израиля.

Бен-Гвир был поклонником покойного Меира Кахане, ультранационалиста, чья организация была запрещена в Израиле и объявлена террористической в США.

Для израильских арабов, как и для евреев левых и центристских взглядов, включение "Религиозного сионизма" в состав правительства Нетаньяху будет крайне неприятным событием. Кроме того, это может добавить напряжения в отношения Израиля и с палестинскими территориями, и с союзниками среди арабских и западных стран.