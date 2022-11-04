Читатель портала Apollo.lv прислал видеоматериал, на котором видно, как в 14:45 во вторник, 29 октября, у Гризинькалнского парка на улице Ата женщина выгуливала собаку, сидя за рулем автомобиля.
Видео ⟩ На поводке за машиной: рижанка выгуливала собаку, сидя в автомобиле. Это допустимо?
"Собака была большая, сильная боевая собака, возможно, питбуль", - сообщил читатель. Он также обращает внимание на то, что инцидент произошел непосредственно рядом с парком, где гуляют как дети, так и другие собаки.
Видео: Женщина в Риге выгуливает собаку через окно машины
Читатель удивлен поведением хозяйки, так как собака могла попасть под колеса ее же автомобиля или же другого транспортного средства. Он отмечает и то, что собака была без намордника.
"В конце концов, что бы произошло, если бы она сорвалась с поводка и забежала в парк, где могли находиться другие собаки или дети?" - указывает очевидец событий.
Портал Apollo.lv связался с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) и муниципальной полицией.
Комментарий руководителя отдела PVD по надзору за ветеринарными объектами Майриты Риекстини:
Продовольственно-ветеринарная служба начнет административное дело, так как увиденное на видео свидетельствует о возможном неисполнении обязанностей владельца животного, в частности, не подвергать животное боли и страданиям, а также предотвращать возможность их возникновения.
Владелец животного избрал своеобразный вид обеспечения физической нагрузки, однако что касается жестокого обращения с животным, то нужно оценивать разные факторы, в том числе - как долго собаку заставляли бежать, какой была скорость машины.
Чтобы помочь в рассмотрении административного дела, PVD призывает очевидца обратиться в службу и рассказать обстоятельства произошедшего.
Мнение кинолога
Неразумное поведение, желание покрасоваться - так "прогулку с собакой" описывает кинолог Юргис Страуме. По его мнению, это потенциально может представлять опасность как для других участников дорожного движения, так и для животных и является нарушением правил дорожного движения. Кроме того, в действиях владельца могут быть замечены признаки жестокого обращения с собакой.
С точки зрения опасности он сравнивает эту "дрессировку" собаки с катанием на санях за движущейся машиной.
При вождении трудно определить точную скорость, достаточную для того, чтобы не навредить собаке. Кроме того, поводок может зацепиться за что-нибудь, что может привести к необратимым последствиям. Кинолог поясняет, что скорость, которую может развивать собака, зависит от многих факторов - породы, возраста, здоровья, физического состояния, а также дорожного покрытия и погодных условий. Здоровая собака может кратковременно бегать со скоростью до 50 км/ч. Владелец обязан выводить собаку на улицу, чтобы она занималась физической деятельностью. Если у владельца нет времени на длительные прогулки, доступны тренажеры для собак, на которых под руководством опытного дрессировщика собака может заниматься спортом так же, как и человек.
Тренажеры для собак можно приобрести и поставить дома, однако делать это не рекомендуется, если человек не умеет ими правильно пользоваться.
Мнение приюта Mežavairogi
Данута Приеде, руководитель приюта для животных Mežavairogi, говорит, что действия женщины нельзя однозначно считать нарушением. "Это может и не быть нарушением, как это выглядит со стороны.
Если скорость соответствующая, поводок ослаблен, собака натренирована и приучена бегать рядом с машиной, это не может ей навредить.
Может, у хозяйки нет другой возможности тренировать собаку, может, она больна и не может долго гулять с животным, - моделирует ситуацию Приеде. - Если для собаки это первый опыт бега, то он неадекватен. Собака должна постепенно тренировать все группы мышц - интенсивность и продолжительность упражнения должны быть соответствующими". Приеде рекомендует выбирать для такого бега более тихую, спокойную территорию, где нет дополнительных раздражающих собаку факторов - препятствий, шума и людей, которые захотят снять животное на камеру.
Мнение приюта Ulubele
Глава приюта Ulubele Илзе Джонсоне описывает поведение хозяйки собаки как абсолютно неприемлемое. "Это несовместимо ни с правилами дорожного движения, ни с безопасностью животного. Есть люди, которые "гуляют" с собаками, при этом двигаясь на велосипеде. Это можно делать с собаками активных пород, такими как хаски, с молодыми, у которых много энергии, однако нагрузку нужно регулировать, а собаке нужно давать отдыхать. Заставлять собаку бегать за машиной недопустимо".
Она сравнивает ситуацию, когда одной рукой рулят, а второй держат собачий поводок, с разговором по телефону за рулем.
По ее словам, это сделано намеренно, чтобы произвести впечатление, продемонстрировать глупое "ноу-хау", якобы экономящее время.
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