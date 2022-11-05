Российский полковник из Латвии, который запускает ракеты по гражданским объектам Украины

Военные инженеры Главного вычислительного центра Вооруженных Сил России. Фото: @bellingcat/Twitter.com

Журналисты изучили метаданные телефонных переговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля этого года. Каждый раз перед запуском ракет ему звонили с номера телефона полковника Игоря Багнюка, который также зарегистрирован по этому адресу.

Расследование телефонных звонков Багнюка показало, что он общался с более чем 20 военными инженерами и IТ-специалистами ГВЦ.

Часть биографии Багнюка можно найти в данных, просочившихся в такие базы данных, как HimeraSearch и "Глаз Бога".

Выяснилось, что Багнюк родился в 1982 году в Риге. В 2004 году окончил Серпуховский филиал Академии ракетных войск стратегического назначения, специализирующийся на российских ракетных IТ-системах.

Багнюк попал в военную часть 29692 под Владимиром. До 2010 года его перевели в Москву для работы в ГВЦ.

На форме Багнюка можно увидеть медаль "За участие в военной операции в Сирии". Эта медаль вручалась российским офицерам в период с 2015 по 2020 годы. В период с 2015 по 2017 года российские вооруженные силы запускали крылатые ракеты по Сирии, в том числе по Алеппо.

Фото: @EliotHiggins/Twitter.com

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