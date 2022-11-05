Российский полковник из Латвии, который запускает ракеты по гражданским объектам Украины

Группа журналистских расследований Bellingcat опубликовала масштабное исследование деятельности секретного подразделения Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. Эти люди наводят ракеты на гражданские объекты Украины, убивая мирных граждан. ГВЦ состоит из молодых инженеров и страстного коллекционера монет, родившегося в Риге.
Журналисты независимого интернет-издания The Insider, группы журналистских расследований Bellingcat и немецкого журнала Der Spiegel выявили 30 российских военных инженеров, которые наводят ракеты на гражданские объекты в Украине.
Все инженеры зарегистрированы как проживающие и работающие в Москве по адресу улица Знаменка, 19, что является официальным адресом Генерального штаба Вооруженных Сил России.
Военные инженеры, работающие в ГВЦ, имеют разный бэкграунд - есть люди, всю свою карьеру прослужившие в армии или на флоте, а затем специализировавшиеся на военно-инженерном деле, а также молодые люди, до этого работавшие в сфере информационных технологий.
Полковник из Риги
Непосредственным командиром подразделения, которое запускает российские ракеты по гражданским объектам в Украине, предположительно является полковник Игорь Багнюк. Такой вывод был сделан на основе анализа телефонных данных 11 военных инженеров, полученных из источников на российском черном рынке, а также телефонных данных Багнюка. Они указывали на субординацию - каждый инженер обращался к нему, а Багнюк единолично связывался с начальством.
Кроме того, Багнюка опознали и по программе распознавания лиц, и по боевым наградам на его форме. В качестве старшего офицера он был замечен на совместном фото с другими сотрудниками ГВЦ.
Журналисты изучили метаданные телефонных переговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля этого года. Каждый раз перед запуском ракет ему звонили с номера телефона полковника Игоря Багнюка, который также зарегистрирован по этому адресу.
Расследование телефонных звонков Багнюка показало, что он общался с более чем 20 военными инженерами и IТ-специалистами ГВЦ.
Часть биографии Багнюка можно найти в данных, просочившихся в такие базы данных, как HimeraSearch и "Глаз Бога".
Выяснилось, что Багнюк родился в 1982 году в Риге. В 2004 году окончил Серпуховский филиал Академии ракетных войск стратегического назначения, специализирующийся на российских ракетных IТ-системах.
Багнюк попал в военную часть 29692 под Владимиром. До 2010 года его перевели в Москву для работы в ГВЦ.
На форме Багнюка можно увидеть медаль "За участие в военной операции в Сирии". Эта медаль вручалась российским офицерам в период с 2015 по 2020 годы. В период с 2015 по 2017 года российские вооруженные силы запускали крылатые ракеты по Сирии, в том числе по Алеппо.
Страстный коллекционер монет
Телефонные данные полковника раскрывают ряд других фактов о его личности, например, Багнюк является страстным нумизматом - большую часть своего времени он проводит за изучением сайтов по торговле монетами, таких как Eurocoin.ru. Удивительно, но он несколько раз связывался с этим сайтом утром 10 октября около 6:45 - за час до ракетного обстрела Киева, в результате которого погибли десятки людей.
Багнюк также торгует на Avito.ru, российском аналоге eBay.com. Недавно он продавал монеты и бытовую электронику, но в настоящее время продает медаль, врученную Путиным в 2014 году.
На основании описаний других монет того же типа она была вручена "за вклад в организацию зимних Олимпийских игр в Сочи". Неизвестно, как Багнюк был связан с Олимпийскими играми. Медаль Путина он продает за 6500 рублей, или около 105 евро.
Инженеры в 24 года
В подразделении Главного вычислительного центра есть три команды, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа ракеты, говорится в исследовании. Одна группа в составе 10 инженеров нацелена на ракеты морского базирования "Калибр", другая в составе восьми инженеров - наземные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", третья - в составе девяти инженеров - ракеты воздушного базирования Н-101.
Военные инженеры Главного вычислительного центра - в основном молодые люди, не моложе 20 лет. Самому молодому инженеру 24 года. Все они прошли военно-инженерную подготовку в Военной академии РВСН или Высшее военно-морское инженерное училище.
В отличие от других молодых людей, большинство из которых подвергается риску на передовой, эти молодые люди работают в защищенных командных пунктах в Москве и Санкт-Петербурге. Война вроде бы не коснулась их жизни, хотя они и играют в ней большую роль.
Хотя в настоящее время неизвестно, сколько им платят, просочившиеся данные о зарплатах с 2018 по 2020 год предполагают, что ставки заработной платы повышаются.
В 2018 году среднемесячная заработная плата составляла около 1300 евро, а в 2020 году - около 2100 евро.
Матвей Любавин, судя по их частым телефонным разговорам, является одним из главных подчиненных полковника Игоря Багнюка. Любавин родился в 1992 году, в 2009 году окончил Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге, а затем в 2014 году окончил Военно-морской инженерный институт в Санкт-Петербурге по специальности "ИТ-автоматизация систем специального назначения".
После окончания университета работал в сфере ИТ-поддержки в двух банках и в фармацевтической научно-исследовательской компании. Несколько лет Любавин жил в Москве, ездил за границу, организовывал модные показы и делился обширными обзорами последних фильмов в Twitter.
Любавин говорил и о гражданских проблемах, написав в Twitter о своей поддержке платформы Telegram, чтобы она не предоставляла данные российским властям. Он также стал участником независимой программы гражданской активности "Активный гражданин". Его номер телефона также можно найти в просочившемся списке участников "Умного голосования".
Это программа - попытка антикоррупционного фонда Алексея Навального изменить избирательную систему в России, чтобы голоса избирателей достались другому кандидату, а не партии "Единая Россия".
В 2020 году Матвей Любавин уже работал в секретном подразделении планирования полетов ГВЦ. В своем резюме он отмечает, что получил благодарственное письмо от Президента России. Резюме было размещено на сайте поиска работы для фрилансеров в марте 2022 года.
"Задавайте конкретные вопросы"
Bellingcat связался с Любавиным в Telegram в апреле этого года. Журналисты попросили его прокомментировать, как он относится к бесчисленному количеству мирных жителей, пострадавших от ракет.
Любавин ответил: "Будьте профессионалом. Задавайте мне конкретные вопросы".
Затем журналисты перефразировали вопрос: "Многочисленные жертвы среди гражданского населения в результате ударов крылатыми ракетами - это спланированный результат или результат неверного нацеливания?"
Военный инженер сказал, что не может ответить на этот вопрос. В Telegram сообщается, что Любавин сделал скриншот переписки. Любавин отказался отвечать на вопросы, которые ему задавали в течение нескольких месяцев.
Частный сантехник, водитель автобуса и флорист
Анонимный член инженерной группы связался с Bellingcat и The Insider по электронной почте и отправил две групповые фотографии команды ГВЦ, а также две фотографии полковника Багнюка с многочисленными медалями.
Журналист The Insider связался с капитаном Юрием Никоновым (инженером, который чаще всего общался с Багнюком в последние месяцы), который отрицал, что знает о ГВЦ или о продолжающейся войне.
Никонов утверждал, что он водитель автобуса и что его общение с военными инженерами "какой-то бред".
После этого общения Никонов закрыл свой аккаунт в социальной сети "ВКонтакте". Мужчина сменил фото на образ мультяшного героя, одетого в российскую военную форму и готового нажать на красную кнопку.
На момент публикации исследования у капитана Никонова все еще был активный профиль на российском сайте знакомств. Он назвал себя IT-специалистом, который работает на страну и "идеально выглядит".
Другие члены команды ГВЦ, с которыми связались журналисты, подтвердили свою личность, но отрицали работу в ГВЦ или какую-либо связь с российскими военными.
Например, капитан Сергей Ильин звонил Багнюку более 30 раз за четыре месяца. Его телефонные записи показывают, что Ильин общался с восемью другими членами подгруппы "Калибр". Хотя он заявляет журналистам, что он "самозанятый сантехник", на групповом фото с инженерами ГВЦ он изображен в военной форме.
Артем Веденов, который находится в числе собеседников Багнюка, подтвердил журналистам свое имя, заявив, что работает на ферме. Веденов предложил объяснить, как зарезать свинью или ощипать курицу.
Майор, инженер-калибровщик Иван Попов имеет диплом Санкт-Петербургской военной академии морских инженеров и говорит, что сам изучал программирование на Python и никогда не слышал о ГВЦ.
Лейтенант Екатерина Чугунова из подразделения "Калибр" заявила, что она флорист и журналисты ошиблись номером.
Когда журнал продемонстрировал некоторым из наводчиков фото, где они стоят в военной форме со знаком вычислительного центра, это вызвало у них замешательство. Владимир Воробьев также сначала заявил, что не имеет отношения к ГВЦ, а когда ему показали фото в форме, ответил: "Первый раз в жизни вижу. Тем более в форме еще…".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!