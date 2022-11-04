7 и 8 ноября президент Эгил Левитс примет участие в открытии 27-й сессии Генеральной конвенции ООН об изменении климата (COP27), а его обязанности в это время впервые будет исполнять спикер Сейма Эдвард Смилтенс (ОС).
Левитса на два дня впервые заменит Эдвард Смилтенс
Как сообщила руководитель Медиа-центра Государственной канцелярии Юстине Дейчмане, на COP27 Левитс призовет страны-участницы более целенаправленно планировать и реализовывать меры, что позволит своевременно выполнять обязательства, предусмотренные Парижским соглашением - ограничить глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия и, особенно в контексте геополитических событий, ускорить отказ от природного газа за счет перехода на возобновляемые ресурсы.
Во время COP27 президент также примет участие в обсуждении будущего энергетики и климатического образования, а также проведет несколько двусторонних встреч.
В Шарм-эль-Шейхе, Египет, с 6 по 18 ноября проходит COP27, которая объединяет 197 сторон Генеральной конвенции ООН об изменении климата, среди них - Европейский союз (ЕС) и все государства-члены ЕС.
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