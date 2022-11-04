Пт, 4.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Правила
Рассылка
LAT
Искать

Левитса на два дня впервые заменит Эдвард Смилтенс

rus.tvnet.lv
Левитса на два дня впервые заменит Эдвард Смилтенс
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Valsts prezidenta kanceleja

7 и 8 ноября президент Эгил Левитс примет участие в открытии 27-й сессии Генеральной конвенции ООН об изменении климата (COP27), а его обязанности в это время впервые будет исполнять спикер Сейма Эдвард Смилтенс (ОС).

Как сообщила руководитель Медиа-центра Государственной канцелярии Юстине Дейчмане, на COP27 Левитс призовет страны-участницы более целенаправленно планировать и реализовывать меры, что позволит своевременно выполнять обязательства, предусмотренные Парижским соглашением - ограничить глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия и, особенно в контексте геополитических событий, ускорить отказ от природного газа за счет перехода на возобновляемые ресурсы.

Во время COP27 президент также примет участие в обсуждении будущего энергетики и климатического образования, а также проведет несколько двусторонних встреч.

В Шарм-эль-Шейхе, Египет, с 6 по 18 ноября проходит COP27, которая объединяет 197 сторон Генеральной конвенции ООН об изменении климата, среди них - Европейский союз (ЕС) и все государства-члены ЕС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх