Левитса на два дня впервые заменит Эдвард Смилтенс

Как сообщила руководитель Медиа-центра Государственной канцелярии Юстине Дейчмане, на COP27 Левитс призовет страны-участницы более целенаправленно планировать и реализовывать меры, что позволит своевременно выполнять обязательства, предусмотренные Парижским соглашением - ограничить глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия и, особенно в контексте геополитических событий, ускорить отказ от природного газа за счет перехода на возобновляемые ресурсы.

Во время COP27 президент также примет участие в обсуждении будущего энергетики и климатического образования, а также проведет несколько двусторонних встреч.

В Шарм-эль-Шейхе, Египет, с 6 по 18 ноября проходит COP27, которая объединяет 197 сторон Генеральной конвенции ООН об изменении климата, среди них - Европейский союз (ЕС) и все государства-члены ЕС.