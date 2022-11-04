Моряк ранил другого ножом и выпрыгнул за борт: драка на судне, связанном с Латвией

В то время судно под либерийским флагом находилось в Коралловом море примерно в 400 морских милях (740 км) от Новой Каледонии. Координационный центр спасения Нумеа сообщил, что сигнал тревоги поступил около 17:30 (8:30 по латвийскому времени). В поисковой операции участвовали четыре близлежащих судна, поиски были прекращены около 23:15, так как результатов не было.

Член команды с ножевым ранением в среду был доставлен по воздуху в больницу Коне в Новой Каледонии и находится в стабильном состоянии.

Elandra Corallo следовала из Южной Кореи в Новую Зеландию.

По неподтвержденной информации, предоставленной мониторинговой компанией Латвийского международного кодекса управления безопасностью, причиной конфликта между членами команды могло стать военное вторжение России в Украину.

Агентству LETA пока не удалось связаться с представителями LSC.

Компания LSC зарегистрирована в 1999 году, ее уставной капитал составляет 250 000 евро. Оборот предприятия в 2021 году составил 8,483 млн евро, а прибыль - 1,464 млн евро. Единственным владельцем LSC является компания Vitol B.V., зарегистрированная в Нидерландах.