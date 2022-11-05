Украина сбила два российских вертолета

При этом над Николаевской областью военно-воздушные силы (ВВС) сбили три российских ударных беспилотника. Еще три беспилотника сбили другие подразделения украинской армии.

Между тем, ВВС сообщают, что всего за вечер четверга было уничтожено 11 ударных беспилотников иранского производства.