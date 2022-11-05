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Украина сбила два российских вертолета

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Украина сбила два российских вертолета
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Вертолеты. Иллюстративное фото
Вертолеты. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Украинская армия сбила два российских ударных вертолета "Ка-52" в Херсонской области поздно вечером в пятницу, 4 ноября, сообщает оперативное командование ВСУ "Юг".

При этом над Николаевской областью военно-воздушные силы (ВВС) сбили три российских ударных беспилотника. Еще три беспилотника сбили другие подразделения украинской армии.

Между тем, ВВС сообщают, что всего за вечер четверга было уничтожено 11 ударных беспилотников иранского производства.

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