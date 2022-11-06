Зеленский: Иран врет о поставках дронов - мы сбиваем по десятку ежедневно

"Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немногое и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 "Шахедов". Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - сказал Зеленский.

Напомним, что Иран и Россия долгое время уверяли, что нет никаких поставок дронов. Однако, 5 ноября глава МИД Ирана впервые признал поставки, при этом утверждая, что это произошло еще до российского вторжения в Украину.

"И если в Иране и дальше будут лгать об очевидном, то это означает, что мир приложит еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество", - добавил президент Украины.

В октябре в СМИ появилась информация о том, что Иран передаст России также баллистические ракеты - помимо новых партий беспилотников.