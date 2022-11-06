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Фото ⟩ Автобус Ecolines выехал в кювет недалеко от Колки

rus.tvnet.lv
Автобус Ecolines выехал в кювет недалеко от Колки
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Автобус съехал с дороги
Автобус съехал с дороги Фото: Facebook/Maigonis Derķevics

В воскресенье утром, 6 ноября, автобус Ecolines выехал в кювет под Колкой, свидетельствуют фотографии очевидцев в социальной сети Facebook.

Авария произошла примерно через 3 километра после кругового движения в сторону села Вайде.

Государственная полиция сообщила, что в 11:06 поступил вызов на место аварии. "Автобус съехал с дороги. Пострадавших в аварии нет", - сказали в полиции.

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