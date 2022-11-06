В воскресенье утром, 6 ноября, автобус Ecolines выехал в кювет под Колкой, свидетельствуют фотографии очевидцев в социальной сети Facebook.
Фото ⟩ Автобус Ecolines выехал в кювет недалеко от Колки
Автобус Ecolines выехал в кювет недалеко от Колки
Авария произошла примерно через 3 километра после кругового движения в сторону села Вайде.
Государственная полиция сообщила, что в 11:06 поступил вызов на место аварии. "Автобус съехал с дороги. Пострадавших в аварии нет", - сказали в полиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!