Видео ⟩ В Пурвциемсе исполнили гимн России, это возмутило прохожего

Во время исполнения гимна России женщина кричит, обращаясь к автору видео: "Пока гимн играет, нельзя говорить. Это великий гимн!".

@kpo6993 Iesniedzu Rīgas pašvaldības Policijā šo video,kā rīkoties šādas situācijas! Un atbilde -Labvakar! Paldies par informāciju. Šādos gadījumos aicinām izsaukt policiju, notikuma brīdī zvanot pa tālruņa numuru 110, lai likumsargi varētu izbraukt un noskaidrot personas motivāciju. Karadarbības atbalstīšana nav pieņemama. ♬ original sound - KP06

Автор видео обратился в полицию, где ему ответили, что в подобных случаях следует вызывать стражей порядка.

"Спасибо за информацию. В таких случаях мы предлагаем вам позвонить в полицию по номеру 110 в момент происшествия, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли выехать на место и выяснить мотивацию человека. Поддержка военных действий неприемлема", - ответили в полиции.