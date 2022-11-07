Прогноз Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 ноября: судьбоносные дни всего 2022 года!

"Неделя с 7 по 13 ноября самая сложная в ноябре. Да что ноябрь! Возможно, она ключевая, решающая для всего, что происходит в этом году", - предупредила известный астролог Василиса Володина в своем Instagram и объяснила, что это значит для всех нас.