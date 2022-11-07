Рижское кафе "Ленинград" сменит название и переедет

Во время фестиваля посетителям предложат интенсивную программу различных музыкальных мероприятий. В здании на перекрестке улицы Кр. Валдемара и бульвара Райниса место альтернативной культуры работало восемь лет, однако в декабре этого года под другим названием оно продолжит поддерживать альтернативную культуру в новой локации, о точном месте будет сообщено позже.

До этого кафе "Ленинград" шесть лет работало и на улице Калею в Старой Риге, что означает, что в марте будущего года культурное заведение отметит 15-летний юбилей. Однако в течение этого месяца в кафе "Ленинград" можно будет насладиться выступлением как музыкантов, так и диджеев.

"Мы прошли довольно длинный путь поддержки альтернативной культуры и не собираемся его прекращать", - отмечает один из совладельцев кафе и участник панк-рок группы Rīta stienis Хербе, добавляя, что закрытие действующего кафе означает новые перемены.

"В свое время мы начали с маленького альтернативного места в Старой Риге, затем сделали перестройку на улице Кр. Валдемара, а теперь движемся в направлении возрождения в новом месте, где вечеринки будут еще более масштабными и лихими", - указал Хербе. Он пояснил, что кафе продолжит предлагать возможность творчески выражаться представителям различных сфер и жанров культуры, а также сохранит статус туристического объекта, проясняющего историю.