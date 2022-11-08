Нестандартное пространство мансарды часто вызывает трудности при обустройстве и оборудовании. Помещения такого типа, как правило, большие, но наклонный потолок не позволяет полностью обставить их с помощью традиционных решений, и использовать их потенциал по максимуму. Дизайнер по интерьеру справилась с этой задачей и поделилась результатом.
Фото до и после ⟩ Как очень просто и стильно обустроить комнату с мансардными окнами
Семья из четырех человек переехала в Звейниекциемс 2,5 года назад, и с тех пор их дом находится в процессе постоянного ремонта. Дом большой, поэтому семья отремонтировала первые два этажа и сделала перерыв в строительстве. К счастью, дизайнер IKEA по интерьеру помогла завершить все работы, а также поделилась своими знаниями, которые могли бы помочь другим отремонтировать и обустроить мансарду.
Галерея: Фото до
Галерея: Фото после
Они хотели с комфортом обустроить мансарду площадью 55 кв. м. Целью было разделить большое пространство на две функциональные зоны: одна зона будет служить спальней, другая - удаленной рабочей зоной.
Подготовьте хорошо продуманный план
Дизайнер по интерьеру советует всегда начинать с планирования - оценить, для каких целей будет использоваться помещение и кто будет в нем жить. Далее создайте концепт и выберите цвета, возможные материалы, мебель и текстиль.
"Оцените свой бюджет и то, что вы реально можете сделать с той суммой, которая у вас есть. Потому что очень часто ремонтные работы останавливаются из-за отсутствия денег. Если в рамках бюджета сложно оборудовать все пространство мансарды, рекомендуется выбрать мебель, которую со временем можно будет дополнять и адаптировать к индивидуальным потребностям. Например, для платяного шкафа в спальне дизайнер по интерьеру выбрала открытую систему хранения, которая является удобным и доступным вариантом", - говорит дизайнер IKEA по интерьеру Надежда Ратниеце.
Она добавляет, что также важно не забывать о декоре. Исходя из бюджетных рамок, он может быть вообще не включен или часто имеет наименьший бюджет. Даже небольшое количество декора делает комнату более уютной и придает ей индивидуальность.
Наиболее частые ошибки
Не имея конкретного хорошо продуманного плана, многие люди склонны обустраивать большие комнаты, расставляя мебель у стен, думая, что так они сохранят пространство. Но иногда это может быть не самым лучшим выбором, который делает помещение неудобным и часто - нефункциональным.
"В мансардных помещениях в связи с изменением высоты потолка помните, что у стен можно ставить только низкую мебель. Поэтому комбинируйте шкафы из модулей разной высоты. Для того чтобы обставить полностью оборудованную спальню, я разместила кровать в центре зоны спальни, постаравшись установить за ней еще и платяной шкаф", - объясняет Н. Ратниеце.
Также раньше в рабочей зоне был большой П-образный стол, а полки для хранения документов располагались перед столом. Стол был массивным предметом мебели, которым было неудобно пользоваться и который занимал слишком много места. Поэтому дизайнер по интерьеру решила разместить полки на стене рядом со столом, чтобы все необходимые документы были быстро и легко доступны.
Креативные и простые в установке обновления
Нестандартное пространство может стать прекрасным местом для применения творческого подхода. В данном случае дизайнер по интерьеру решила добавить пришитые тканевые панели, которые служат не только декоративным элементом комнаты и дополняют дизайн кровати, но и разделяют пространство спальни на две части. Так появилось место для обустройства и место для платяного шкафа, что превратило спальню в полноценную часть комнаты со всем необходимым. Зону платяного шкафа можно дополнить дополнительным освещением, разместив на стене лампу или торшер.
Дизайнер также продемонстрировала, как каждый из углов может быть использован по максимуму. Она прикрепила к наклонному потолку вешалки для одежды с регулируемой шириной. Таким образом, часть комнаты, где высота потолка уменьшается, можно использовать максимально комфортно - рядом друг с другом в нише можно разместить открытые полки. Одежду или другие вещи в открытых полках можно хранить в коробках - так их легче организовать, и так они будут собирать меньше пыли.
Одним из основных акцентов, используемых в этой зоне, являются шторы. "Мы склонны забывать о важности штор. В начале преобразований все окна в данной комнате имели встроенные жалюзи. Это хороший способ защитить себя от яркого солнечного света, но на этом дизайн окна не заканчивается. Шторы добавляют комнате уюта, с их помощью можно отделить зоны в комнате или спрятать за ними открытые шкафы. Шторы создают ощущение завершенности, порядка и гармонии в комнате", - подчеркивает дизайнер по интерьеру.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!