Фото до и после ⟩ Как очень просто и стильно обустроить комнату с мансардными окнами

Она добавляет, что также важно не забывать о декоре. Исходя из бюджетных рамок, он может быть вообще не включен или часто имеет наименьший бюджет. Даже небольшое количество декора делает комнату более уютной и придает ей индивидуальность.

Наиболее частые ошибки

Не имея конкретного хорошо продуманного плана, многие люди склонны обустраивать большие комнаты, расставляя мебель у стен, думая, что так они сохранят пространство. Но иногда это может быть не самым лучшим выбором, который делает помещение неудобным и часто - нефункциональным.

"В мансардных помещениях в связи с изменением высоты потолка помните, что у стен можно ставить только низкую мебель. Поэтому комбинируйте шкафы из модулей разной высоты. Для того чтобы обставить полностью оборудованную спальню, я разместила кровать в центре зоны спальни, постаравшись установить за ней еще и платяной шкаф", - объясняет Н. Ратниеце.

Также раньше в рабочей зоне был большой П-образный стол, а полки для хранения документов располагались перед столом. Стол был массивным предметом мебели, которым было неудобно пользоваться и который занимал слишком много места. Поэтому дизайнер по интерьеру решила разместить полки на стене рядом со столом, чтобы все необходимые документы были быстро и легко доступны.

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