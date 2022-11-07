Где будем хранить отходы? Мощности Getliņi Eko могут быть исчерпаны в течение 5-7 лет

По ее словам, сейчас Getliņi Eko работает без помех, но вопрос о том, где хранить отходы в будущем, становится все более актуальным. В ближайшие пять-семь лет бытовые отходы на полигоне Getliņi Eko уже нельзя будет хранить. В настоящее время на территории компании под управление отходами отведено 80 га.

Обозначая потенциальные сценарии будущего, Авота сказала, что их как минимум три: увеличить территорию Getliņi, сжигать отходы для производства энергии или построить новый полигон. Однако ни один из них не может быть реализован. Увеличить территорию Getliņ не позволяет ее близость к Даугаве, объектам частной собственности и хозяйствующим в регионе субъектам. Сжигание мусора невозможно, потому что оно не предусмотрено ни одним из планов регионального развития. А строительство нового полигона в настоящее время не обсуждается в компании, ни в отрасли, кроме того, проведенные компанией "Getliņi опросы показывают, что люди не хотят жить вблизи свалок.