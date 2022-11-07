Мощности полигона ООО Getliņi Eko в Ропажском крае могут быть исчерпаны в течение пяти-семи лет, так обозначила в понедельник на пресс-конференции нынешнюю ситуацию на полигоне и его будущие перспективы руководитель образовательных проектов компании Инесе Авота.
Где будем хранить отходы? Мощности Getliņi Eko могут быть исчерпаны в течение 5-7 лет
По ее словам, сейчас Getliņi Eko работает без помех, но вопрос о том, где хранить отходы в будущем, становится все более актуальным. В ближайшие пять-семь лет бытовые отходы на полигоне Getliņi Eko уже нельзя будет хранить. В настоящее время на территории компании под управление отходами отведено 80 га.
Как подчеркнула Авота, Getliņi Eko - это крупнейшая свалка отходов в Латвии, на которой обрабатывается половина всех отходов страны.
Обозначая потенциальные сценарии будущего, Авота сказала, что их как минимум три: увеличить территорию Getliņi, сжигать отходы для производства энергии или построить новый полигон. Однако ни один из них не может быть реализован. Увеличить территорию Getliņ не позволяет ее близость к Даугаве, объектам частной собственности и хозяйствующим в регионе субъектам. Сжигание мусора невозможно, потому что оно не предусмотрено ни одним из планов регионального развития. А строительство нового полигона в настоящее время не обсуждается в компании, ни в отрасли, кроме того, проведенные компанией "Getliņi опросы показывают, что люди не хотят жить вблизи свалок.
Чтобы сократить количество отходов, поступающих на свалку, Getliņi Eko призывает обратить внимание на три важных аспекта: не покупать лишнее, повторно использовать купленное, а также сортировать отходы.
Более подробную информацию об обороте отходов и их сокращении можно найти на сайте социальной кампании Getliņi Eko gribampoligonu.lv.
Социальная кампания продлится до января.
Отвечая на вопрос о нынешних привычках населения, Авота отметила, что, по данным социологических опросов, до введения депозитной системы 60% населения Латвии считали, что занимаются сортировкой отходов, а в настоящее время так отвечают 79% опрошенного населения.
"Депозитная система решает многое, но не все", - отметила Авота, добавив, что, несмотря на то, что сократился объем вывозимых на свалку единиц отходов, важно подумать о формировании будущих привычек сортировки мусора. Среди прочего большое значение будет иметь сортировка биологических отходов, предусмотренная законом с 31 декабря 2023 года.
По данным Firmas.lv, оборот Getliņi Eko в 2021 году составил 31,029 млн евро, что на 12,9% больше, чем годом ранее. При этом прибыль компании снизилась на 49,7% - до 297 994 евро.
Getliņi Eko зарегистрирована в 1997 году, основной капитал компании составляет 6 008 569 евро. Предприятие принадлежит самоуправлению города Риги (97,7%) и самоуправлению Ропажского края (2,3%).
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