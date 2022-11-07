С должности смещена председатель думы Талсинского края Петерсоне. Известен новый кандидат

На внеочередном заседании Петерсоне заявила, что время ее пребывания на должности было проблемным из-за административно-территориальной реформы. Реформы не могут быть реализованы в короткие сроки - существуют такие факторы, как психология, привычки, подготовка нормативных документов и разность мнений. Она признала, что не все поставленные задачи были решены.

Представитель оппозиции Илва Норенберга ("Мы для Талси и края") заявила, что сегодня будет отдан долг избирателям, проголосовавшим за Эдгара Зелдерса ("Мы для Талси и края") и Эву Карклиню (ранее - НО) в надежде, что один из них возглавит объединенный Талсинский край, но НО сохранило власть, выдвинув Петерсоне на должность председателя.

Заместитель председателя Талсинской краевой думы Андис Астратов сообщил, что внеочередное заседание думы для избрания нового председателя состоится 9 ноября.

Инициатива отставки Петерсоне, подписанная десятью оппозиционными депутатами, была подана в думу 26 октября.

На вакантную должность председателя Талсинской краевой думы планируется выдвинуть бывшего председателя думы Ройского края Рои Эву Карклиню, подтвердил депутат думы Алдис Пинкенс.

Пинкенс добавил, что выдвижение Карклини на пост председателя думы еще не означает, что на внеочередном заседании краевой думы, которое состоится 9 ноября в 15:00, не будет выдвинут другой кандидат на этот пост.