Под Мариуполем обнаружили более 1500 новых могил

Снимки трех новых захоронений изучил независимый Центр информационной устойчивости.

Эксперты выяснили, что могилы появились с июня по октябрь 2022 года.

Всего, по данным центра, за время войны в этом месте было вырыто более 4600 могил. По снимкам невозможно установить, сколько именно человек здесь похоронено, заключили эксперты.

Украинские власти сообщали, что в боях в Мариуполе было убито не менее 25 тысяч человек. Очевидцы в Мариуполе рассказали BBC, что видели, как российские военные извлекали тела из-под обломков разрушенных зданий и увозили их для захоронения.

Летом место массового захоронения в поисках сына посетила местная жительница Татьяна. Она рассказала BBC, что насчитала больше 800 свежих могил. По ее словам, могилы были отмечены табличками, на которых не было имен - только номер и пол. "Большинство тел не опознаны", - сказала она.

Мариуполь находится под контролем российских войск с мая. Город был практически полностью разрушен во время боев.