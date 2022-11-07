Cпутниковые снимки, сделанные американской компанией Maxar, показали, что под Мариуполем появилось более 1500 новых могил, сообщает "Медуза со ссылкой на BBC.
Под Мариуполем обнаружили более 1500 новых могил
Снимки трех новых захоронений изучил независимый Центр информационной устойчивости.
Эксперты выяснили, что могилы появились с июня по октябрь 2022 года.
Всего, по данным центра, за время войны в этом месте было вырыто более 4600 могил. По снимкам невозможно установить, сколько именно человек здесь похоронено, заключили эксперты.
Украинские власти сообщали, что в боях в Мариуполе было убито не менее 25 тысяч человек. Очевидцы в Мариуполе рассказали BBC, что видели, как российские военные извлекали тела из-под обломков разрушенных зданий и увозили их для захоронения.
Летом место массового захоронения в поисках сына посетила местная жительница Татьяна. Она рассказала BBC, что насчитала больше 800 свежих могил. По ее словам, могилы были отмечены табличками, на которых не было имен - только номер и пол. "Большинство тел не опознаны", - сказала она.
Мариуполь находится под контролем российских войск с мая. Город был практически полностью разрушен во время боев.
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