Российские власти проверяют сообщения о "больших потерях" в Украине. Что известно

Издание также опубликовало видеообращение женщин к губернатору Воронежской области и "вышестоящим инстанциям" с просьбой о помощи мобилизованным, призванным в середине октября. Их направили "в сторону Луганска" и в первый же день "поставили на передовую линию", а командиры "покинули поле боя и убежали", утверждает одна из женщин на видео, представившаяся Инной Поповой.

"Бой шел три дня", - говорит она, ссылаясь на своего мужа. "Им сказали окапываться, а одна лопата была на 30 человек", - подхватывает на видео еще одна женщина. После боя, по их версии, мобилизованные "дошли до комендатуры" и сообщили, что "прошли бой, не сдались". "Прошение их было, чтобы их убрали с передовых линий, - говорит Попова. - Им было разрешено отодвинуться назад немного. [Но] убрать их по факту никто не убрал! После чего они стали выходить на связь".

На связь вышел только 31 человек, утверждает "Верстка". Никаких других подтверждений версии о гибели сотен мобилизованных, кроме рассказов выживших и их родственников, нет. Военные блогеры считают, что мобилизованные могут неправильно оценивать потери.