Новая рабочая неделя в самом разгаре. Для тех, кто пропустил сегодня свежие новости (а их было много), RUS TVNET собрал все самое важное за понедельник, 7 ноября.
ГЛАВНОЕ ЗА 7 НОЯБРЯ ⟩ Скандальная тусовка в Риге, повышение цен на транспорт и патриотичный трамвай
Новости Латвии:
Украденные куртки, несколько часов на холоде в очереди, слишком много народу и плохая музыка. Такие отзывы звучат в соцсетях о тусовке автолюбителей Transylvania, которая прошла в пятницу, 4 ноября, в рижском H2O 6 kvartāls. Как случилось так, что внутрь прошли не все, кто-то не досчитался ценных вещей, а кто-то и верхней одежды, и что по этому поводу думают организаторы, выяснял RUS TVNET.
Комитет сообщения Рижской думы во вторник, 7 ноября, поддержал реформу билетов на проезд в общественном транспорте Риги, которая предусматривает значительное повышение стоимости билета на одну поездку.
В соцсетях распространилось видео, на котором якобы в машине Государственной полиции была обнаружена банка из-под пива. В Госполиции объяснили ситуацию.
Президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс сообщил в Facebook, что установлен виновник серьезной аварии с участием его редкого автомобиля Mitsubishi Lancer Evolution VI. Андрис Кулбергс в этой аварии получил тяжелые травмы.
Депутаты Талсинской краевой думы на внеочередном заседании отстранили Сандру Петерсоне (Национальное объединение, НО) от должности председателя думы 10 голосами "за" и девятью голосами "против".
Начиная с этой недели в Риге курсирует трамвай с посвященным Латвии дизайном, сообщает предприятие Rīgas satiksme. Трамвай раскрасили в цвета латвийского флага в честь 104-го дня рождения Латвии. Низкопольный трамвай в новом образе будет курсировать по улицам Риги до весны 2023 года.
Пользователей Twitter взволновало новое название печенья "Светлана" в кофейне-обжарочной KUUP. Так, печенье в кофейне теперь называется "Гайсминя" (Gaismiņа), пишет Apollo.lv.
Агентство государственного социального страхования (VSAA) включило в свои электронные услуги два калькулятора, которые позволяют самостоятельно рассчитать пособие по болезни и родительское пособие, сообщила пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне.
По факту избиения девушки в Елгаве возбуждено уголовное дело и полиция продолжает расследование, сообщил LETA адвокат потерпевшей Рихард Полякс.
Сегодня состоялось торжественное заседание 14-го Сейма в честь столетия латвийского парламента, на котором перед депутатами выступили председатель Сейма Эдвард Смилтенс, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.
За рубежом:
В субботу, 5 ноября, в гостинице в литовском городе Аникшяй утонула трехлетняя девочка. Она упала в бассейн джакуpи и, возможно, ударилась головой, в результате чего утонула, сообщает портал 15min.lt.
Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин сейчас плотно гастролирует по миру со своей концертной программой. 7 ноября артист рассказал подписчикам, что уже находится на берегу Балтийского моря и готовится к выступлениям в Литве.
Российский нападающий Артём Дзюба расторг контракт по взаимному согласию с турецким клубом "Адана Демирспор". Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола.
Владеющее социальной сетью Facebook предприятие Meta на этой неделе планирует ликвидировать тысячи рабочих мест, став очередным технологическим предприятием, снизившим число сотрудников, сообщают американские СМИ.
Власти Киева на минувших выходных допустили полный блэкаут города из-за российских обстрелов. Российская армия с 10 октября наносит массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Киева.
В рамках выбора нового генсека НАТО становится наиболее вероятным, что эстафету от Йенса Столтенберга примет женщина. Среди возможных кандидатов – премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет Rus.Postimees со ссылкой на New York Times.
Российская журналистка Ксения Собчак въехала в Россию из Латвии через пункт пропуска Бурачки в Псковской области, пишет "Медуза" со ссылкой на "РИА Новости".
Интересное чтиво:
"Что я здесь делаю?" - спрашивает популярный тиктокер Максим Шейнин, сидя в студии RUS TVNET перед началом записи программы "Знаменитости XXI века: тиктокеры". Популярность к нему пришла внезапно. Многие в Сети убеждены, что он проплаченный блогер. "И господин Кариньш и "Новое Единство" (Jaunā Vienotība) мне лично платят", - с улыбкой рассказывает он.
Увидев полученные этой осенью счета за электричество, которые в некоторых домохозяйствах выросли в 2-4 раза, если сравнить с теми же месяцами ровно год назад, множество семей обсуждали возможности уменьшить сумму, уплачиваемую за электричество. Первый шаг в этом направлении - пересмотр привычек и использование более экономичных технологий. Светильники с датчиками движения, более редкое использование духовки, утюга, фена и других мощных потребителей электричества, отключение устройств, использующих режимы ожидания, от электросети - вот только некоторые из предлагаемых сегодня на новостных порталах способов.
В эксклюзивном районе частных домов под Ригой уже более десяти дней в 16 домах, в которых проживают более 50 человек, нет воды. Гуманитарная катастрофа, терроризм! Так затянувшуюся ситуацию описывают жители дрейлиньского поселка Дзипари, считая, что они стали заложниками конфликта двух управляющих. Уже вторую неделю они носят воду в ведрах из автоцистерны, которую поставляет самоуправление, а питьевую воду покупают в магазине, моются - в спортивном зале, стирают белье - у родственников. История, в которой много подводных камней, началась примерно год назад.
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