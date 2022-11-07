ГЛАВНОЕ ЗА 7 НОЯБРЯ ⟩ Скандальная тусовка в Риге, повышение цен на транспорт и патриотичный трамвай

Владеющее социальной сетью Facebook предприятие Meta на этой неделе планирует ликвидировать тысячи рабочих мест, став очередным технологическим предприятием, снизившим число сотрудников, сообщают американские СМИ.

Власти Киева на минувших выходных допустили полный блэкаут города из-за российских обстрелов. Российская армия с 10 октября наносит массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Киева.

В рамках выбора нового генсека НАТО становится наиболее вероятным, что эстафету от Йенса Столтенберга примет женщина. Среди возможных кандидатов – премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет Rus.Postimees со ссылкой на New York Times.

Российская журналистка Ксения Собчак въехала в Россию из Латвии через пункт пропуска Бурачки в Псковской области, пишет "Медуза" со ссылкой на "РИА Новости".

Интересное чтиво:

"Что я здесь делаю?" - спрашивает популярный тиктокер Максим Шейнин, сидя в студии RUS TVNET перед началом записи программы "Знаменитости XXI века: тиктокеры". Популярность к нему пришла внезапно. Многие в Сети убеждены, что он проплаченный блогер. "И господин Кариньш и "Новое Единство" (Jaunā Vienotība) мне лично платят", - с улыбкой рассказывает он.