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Отец и мачеха обвиняются в жестоком обращении с ребенком на протяжении более 10-ти лет

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Фото статьи
Фото: Schutterstock.com

Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, отец и мачеха потерпевшей, являясь лицами, от которых потерпевшая находится на материальной и иной зависимости, более десяти лет жестоко обращались с девочкой - душили ее, били кулаками, телевизионным кабелем и пряжкой ремня, драли ее за волосы, называли различными унизительными словами.

Преступления, совершенные обвиняемыми, вызвали последствия в психике жертвы, которые могут иметь и долгосрочные последствия для дальнейшего развития девочки.

Прокуратура отмечает, что при малейшем подозрении на то, что ребенок мог подвергнуться какой-либо форме жестокого обращения, следует немедленно обращаться в полицию.

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