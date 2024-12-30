Каллас: Россия причастна к актам диверсий в Европе

Каллас также упомянула в интервью крушение пассажирского самолета в Актау. Среди версий причин трагедии все больше курсируют заявления о том, что самолет был сбит российской системой ПВО при попытке приземлиться в Грозном. По словам Каллас, в пользу этого появляется "все больше свидетельств". В конечном итоге ответственность за инцидент в любом случае лежит на властях РФ, отметила политик. По ее словам, Москва "создала условия для того, чтобы произошла эта катастрофа".

В ходе интервью верховный евродипломат также затронула вопрос дальнейшего использования дохода от замороженных активов РФ для поддержки Украины в войне и восстановлении страны. "Россия должна заплатить за причиненный ею ущерб. Требование Киева о компенсации законно. Нам следует обсудить, как некоторые или все замороженные активы могут быть использованы для усиления Украины", - цитируют Каллас СМИ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что среди лидеров стран ЕС возобновилась дискуссия о возможном использовании для этих целей не только доходов от активов РФ, которые Украина уже начала получать, но и непосредственно самих замороженных в странах Запада российских средств. Этому способствовало возвращение Дональда Трампа на пост президента США - политик в прошлом критиковал размеры и условия предоставления помощи Киеву.

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