Главное за 30 декабря Новое требование к собственникам квартир, единая зарядка для гаджетов и российское ТВ в Эстонии

За рубежом:

Требование Европейского Союза (ЕС) о том, чтобы все новые смартфоны, планшеты, камеры и другие устройства должны быть оснащены универсальным зарядным устройством, вступили в силу в субботу, 28 декабря.

Финская полиция сообщила, что на дне Финского залива в Балтийском море обнаружен многокилометровый след. Предположительно, он был оставлен якорем, пишет финское СМИ Yle.

Танкер M/T Jazz, зарегистрированный в Панаме и направляющийся в Россию, бросил якорь в Финском заливе из-за отказа двигателя, сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

На следующий день после крупнейшей авиакатастрофы в Южной Корее у другого самолета компании Jeju Air возникли проблемы с шасси, и он был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

В пятницу, 27 декабря, у рыбака из Силламяэ (Эстония) случилось предновогоднее чудо. Впервые за свой долгий опыт работы он поймал необычного для наших вод представителя морской фауны, сообщает Rus.Postimees.

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Первую часть алфавита 2024 года вы можете прочитать по ссылке здесь. А в этом тексте RUS TVNET продолжает подводить итоги уходящего года, теперь от буквы П до буквы Я.