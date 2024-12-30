В предпоследний день уходящего года произошло много интересных событий. Командующий НВС порадовал прогнозом о нападении России на страны Балтии, в суд ушло дело жестоких родителей, а в Евросоюзе вступило в силу требование о единой зарядке для всех гаджетов. Об этих и других новостях читайте в ежедневном вечернем дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 30 декабря ⟩ Новое требование к собственникам квартир, единая зарядка для гаджетов и российское ТВ в Эстонии
Новости Латвии:
О тотальном нападении России на страны Балтии сейчас не может быть и речи, заявил уходящий в отставку командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в интервью порталу Министерства обороны.
До завтрашнего дня, 31 декабря, владельцы квартир обязаны предоставить свою контактную информацию в Строительную информационную систему (BIS), сообщает Латвийское телевидение.
В следующем году может продвинуться вопрос о принадлежности Гайзинькалнса. В последнее время требования нынешних владельцев земель Гайзинькалнса стали проще, что может позволить передать эту территорию в собственность государства. Если это удастся реализовать, то на Гайзинькалнсе может появиться инфраструктура, которая сделает посещение самой высокой вершины Латвии удобнее и доступнее для всех, сообщает TV3 Ziņas.
Восточноземгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором отец и мачеха обвиняются в том, что более десяти лет жестоко обращались с несовершеннолетней девочкой, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Латвийский вратарь Элвис Мерзликин в воскресенье, 29 декабря, оплатил обед в ресторане для латвийской молодежной сборной U-20, которая в настоящее время участвует в чемпионате мира среди молодежи в столице Канады Оттаве. Об этом в понедельник в программе Rīta Panorāma рассказал тренер сборной Карлис Зирнис.
За рубежом:
Требование Европейского Союза (ЕС) о том, чтобы все новые смартфоны, планшеты, камеры и другие устройства должны быть оснащены универсальным зарядным устройством, вступили в силу в субботу, 28 декабря.
Финская полиция сообщила, что на дне Финского залива в Балтийском море обнаружен многокилометровый след. Предположительно, он был оставлен якорем, пишет финское СМИ Yle.
Танкер M/T Jazz, зарегистрированный в Панаме и направляющийся в Россию, бросил якорь в Финском заливе из-за отказа двигателя, сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR.
На следующий день после крупнейшей авиакатастрофы в Южной Корее у другого самолета компании Jeju Air возникли проблемы с шасси, и он был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
В пятницу, 27 декабря, у рыбака из Силламяэ (Эстония) случилось предновогоднее чудо. Впервые за свой долгий опыт работы он поймал необычного для наших вод представителя морской фауны, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Первую часть алфавита 2024 года вы можете прочитать по ссылке здесь. А в этом тексте RUS TVNET продолжает подводить итоги уходящего года, теперь от буквы П до буквы Я.
Полиция безопасности не подтверждает, но и не опровергает информацию о начале уголовного преследования в Эстонии конкретных лиц за настройку доступа к российским телеканалам. Ранее об этом заявили в России. Параллельно с этим профильные чиновники не могут сказать, когда в Эстонии будет ограничен доступ к соцсетям РФ, где есть весь ранее заблокированный ТВ-контент, сообщает Rus.Postimees.
В 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, военные вопросы вернулись в европейскую повестку дня. Представляем несколько интересных фактов о военной сфере.
Гинеколог Майя Броша после 52 лет работы в государственной поликлинике рассказывает, что она думает о хирургах, которые не дают молодым врачам оперировать, о гигантских зарплатах в руководстве, о бесплодии и стерилизации среди деградировавших поколений алкоголиков.
Является ли буфет обязательным при посещении театра? Большая часть зрителей ответит утвердительно, так как театр - это праздник, а латвийцы - не только поющий, но и посещающий театр народ. На сцене сверкают звезды, но и в буфете есть свои звезды - какие же? Пирожные или расолс? Вино или бальзам? Что нравится латвийскому зрителю? И сколько это стоит?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!