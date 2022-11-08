Эксперт: показатели эмиграции и реэмиграции в Латвии одинаковые

Она сообщила, что последних данных по миграции за этот год пока нет, однако с момента пика мирового экономического кризиса показатели эмиграции значительно сократились.

Миериня добавила, что многие люди вернулись в Латвию в годы пандемии Covid-19, потому что во время эмоциональных потрясений люди хотят быть физически ближе к своим родным и друзьям.

Эксперт признала, что прогнозировать ближайшее будущее очень сложно, так как, с одной стороны, людей гонит из Латвии рост цен и нестабильная геополитическая ситуация, с другой стороны, не лучше и в других частях мира. Поэтому в настоящее время в сфере миграции сложилась "нестабильная ситуация", говорит Миериня.

Сегодня в 16:00 состоится последний в этом году вебинар консультантов по мобильности рабочей силы Европейской сети служб занятости (EURES) в поддержку реэмиграции "Я хочу вернуться в Латвию! С чего начать?".

На вебинаре будет предоставлена информация о возможностях трудоустройства в Латвии для граждан Латвии, которые живут за границей, но хотят вернуться на родину.